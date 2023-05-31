Последние изменения в программе маткапитала назвала управляющая алтайским СФР

Для некоторых условия использования маткапитала усложнились, а для кого-то, наоборот, стали проще

31 мая 2023, 12:51, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

Управляющая отделением Социального фонда по Алтайскому краю Ольга Клиндухова на пресс-конференции, которая прошла 31 мая на площадке регионального правительства, рассказала о последних изменениях в программе материнского капитала.

Одно из нововведений относится к семьям с низкими доходами (не более двух региональных прожиточных минимумов) и позволяет им улучшать своё материальное положение.

С января 2023 года такие семьи могут получать ежемесячные выплаты из маткапитала на любого ребёнка в возрасте до трёх лет.

"Если у родителей, к примеру, два ребёнка, то, значит, выплаты можно будет получать на каждого из них. Главное условие – чтобы дети были не старше трёх лет", – объяснила управляющая отделением Социального фонда по Алтайскому краю.

Подробнее об условиях получения выплат из материнского капитала можно прочитать по ссылке.

Также в апреле вступил в силу закон, по которому потребительские и сельскохозяйственные кредитные кооперативы включают в специальный перечень Центробанка.

Согласно изменениям, такие учреждения должны соответствовать определённым требованиям и тогда можно направлять деньги из маткапитала на погашение кредитных займов.

Ольга Клиндухова назвала одно из условий для включения кооператива в перечень – в частности, он должен проработать не менее трёх лет после официальной регистрации.

Ещё одно изменение касается пап. Право на маткапитал получили:

отцы детей, у которых скончалась мать, не имевшая российского гражданства;

отцы, чьи дети – от суррогатной матери.

Подробнее об условиях получения "папского капитала" можно прочитать в материале amic.ru.

Также расширился перечень образовательных учреждений, на обучение детей в которых можно расходовать материнский капитал.

"Серьёзное изменение – теперь из средств маткапитала можно оплачивать обучение детей не только в государственных образовательных учреждениях, но и в частных, по договорам с индивидуальными предпринимателями. Главное, чтобы у них была лицензия на образовательную деятельность", – сказала Ольга Клиндухова.

Ранее социалисты предложили давать материнский капитал за третьего и всех остальных детей.