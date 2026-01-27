Следователь из Барнаула показала железный характер и не дала себя выгнать из шоу на ТНТ

У девушки произошел острый конфликт с одним из участников шоу

27 января 2026, 10:30, ИА Амител

Дарья Выходцева / Фото: телеканал ТНТ

Уроженка Барнаула Дарья Выходцева стала одной из самых обсуждаемых участниц реалити-шоу "Выжить в Стамбуле", которое выходит на телеканале ТНТ. Бывший следователь продемонстрировала жесткую позицию и не позволила другим участникам вытеснить себя из проекта.

В новом выпуске шоу командам предстояло выбрать лидера, который должен был координировать действия участников. Дарья Выходцева выдвинула свою кандидатуру, заявив о навыках управления людьми. Однако народная команда сделала выбор в пользу другого игрока и в итоге потерпела поражение в испытании.

После проигрыша внутри команды начались обсуждения так называемого слабого звена и кандидата на малое испытание. Обстановка быстро накалилась, и в ходе разговора у Дарьи произошел острый конфликт с одним из участников, который предложил отправить на испытание именно ее, ссылаясь на эмоциональное состояние уроженки Барнаула.

В ответ Дарья жестко обозначила свою позицию и дала понять, что не намерена подстраиваться под чужие ожидания. Этот эпизод сделал девушку одной из самых заметных и обсуждаемых фигур текущего сезона реалити-шоу.

Ранее сообщалось, что 24 января вышел в эфир выпуск "Ледникового периода" на Первом канале с участием барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова. Он выступил в паре с 23-летней фигуристкой Елизаветой Худайбердиевой.