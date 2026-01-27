Следователь из Барнаула показала железный характер и не дала себя выгнать из шоу на ТНТ
У девушки произошел острый конфликт с одним из участников шоу
27 января 2026, 10:30, ИА Амител
Уроженка Барнаула Дарья Выходцева стала одной из самых обсуждаемых участниц реалити-шоу "Выжить в Стамбуле", которое выходит на телеканале ТНТ. Бывший следователь продемонстрировала жесткую позицию и не позволила другим участникам вытеснить себя из проекта.
В новом выпуске шоу командам предстояло выбрать лидера, который должен был координировать действия участников. Дарья Выходцева выдвинула свою кандидатуру, заявив о навыках управления людьми. Однако народная команда сделала выбор в пользу другого игрока и в итоге потерпела поражение в испытании.
После проигрыша внутри команды начались обсуждения так называемого слабого звена и кандидата на малое испытание. Обстановка быстро накалилась, и в ходе разговора у Дарьи произошел острый конфликт с одним из участников, который предложил отправить на испытание именно ее, ссылаясь на эмоциональное состояние уроженки Барнаула.
В ответ Дарья жестко обозначила свою позицию и дала понять, что не намерена подстраиваться под чужие ожидания. Этот эпизод сделал девушку одной из самых заметных и обсуждаемых фигур текущего сезона реалити-шоу.
11:00:41 27-01-2026
шоу все написаны , расписаны режиссерами, все конфликты ОБЯЗАНЫ быть иначе это не шоу.. если не будет конфликтов кто будет смотреть
11:03:43 27-01-2026
И чО? Эт хто? Гордиться надо?
Не,не буду.
11:56:04 27-01-2026
Железный характер- выучиться на мента и пойти в торгаши.
22:08:35 27-01-2026
ДМВ (11:56:04 27-01-2026) Железный характер- выучиться на мента и пойти в торгаши.... А дальше смотря чем торговать... возможен и ошеломляющий успех