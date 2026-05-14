НОВОСТИОбщество

Устный экзамен по истории введут для девятиклассников с 2028 года

Он станет третьим обязательным экзаменом и формой допуска к ОГЭ

14 мая 2026, 08:47, ИА Амител

Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Его слова передает РИА Новости.

«У нас появится третий обязательный экзамен, это важный предмет», — отметил руководитель ведомства на встрече с премьер‑министром Михаилом Мишустиным.

По словам Музаева, введение аттестации обсудят с преподавателями, учениками и экспертами. В Минпросвещения пояснили, что устный экзамен станет формой допуска к ОГЭ.

Задания для него уже разрабатывают — они будут соответствовать материалам из школьных учебников. Основная цель нововведения — проверить, насколько хорошо школьники понимают исторические процессы. 

В ведомстве также подчеркнули, что экзамен поможет подросткам развить умение аргументировать или опровергать различные мнения, а также формировать собственное отношение к историческим событиям и личностям.

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образование школы
       

Комментарии 4

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Горожанин.

10:34:31 14-05-2026

По истории России, СССР и РФ или по истории всех стран Земного шара - всемирной истории? Ох, какое -то наступление на психику детей. Попробуй запомни все даты и что было в эти даты, например , с 980 года в Киевской Руси, в Московии, у нас в Сибири, в Италии, Франц, Англии, Испании, проще в США. Это невозможно запихать в один экзамен. Или как-то заглядывал в историю Англии в учебнике за 6 класс. Расписывают, из какой посуды питались англичане в 1200 каком-то году.До чего же с уважением относились к ученикам в советской школе, по крайней мере, до 1961 года, когда я заканчивал школу. На экзамене была история СССР. Остальную историю читали, когда было свободное время и по интересам.

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Внимательный из Б

10:53:29 14-05-2026

Горожанин. (10:34:31 14-05-2026) По истории России, СССР и РФ или по истории всех стран Земно... Потому и вырос не пойми кем, не зная историю.

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ыть

13:35:17 14-05-2026

Горожанин. (10:34:31 14-05-2026) По истории России, СССР и РФ или по истории всех стран Земно... Я сдавал историю после 11 класса, по всем периодам и странам, но! в рамках школьной программы. Ничего сложного в этом нет, там не миллион дат. В рамках школьной программы дают не так уж много.

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Гость

14:13:48 14-05-2026

Диды опять возмущаются! Никому ваша изнасилованная история в таком виде не сдалась!

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