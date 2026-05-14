Устный экзамен по истории введут для девятиклассников с 2028 года

Он станет третьим обязательным экзаменом и формой допуска к ОГЭ

14 мая 2026, 08:47, ИА Амител

Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Его слова передает РИА Новости.

«У нас появится третий обязательный экзамен, это важный предмет», — отметил руководитель ведомства на встрече с премьер‑министром Михаилом Мишустиным.

По словам Музаева, введение аттестации обсудят с преподавателями, учениками и экспертами. В Минпросвещения пояснили, что устный экзамен станет формой допуска к ОГЭ.

Задания для него уже разрабатывают — они будут соответствовать материалам из школьных учебников. Основная цель нововведения — проверить, насколько хорошо школьники понимают исторические процессы.

В ведомстве также подчеркнули, что экзамен поможет подросткам развить умение аргументировать или опровергать различные мнения, а также формировать собственное отношение к историческим событиям и личностям.