Устный экзамен по истории введут для девятиклассников с 2028 года
Он станет третьим обязательным экзаменом и формой допуска к ОГЭ
14 мая 2026, 08:47, ИА Амител
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Его слова передает РИА Новости.
«У нас появится третий обязательный экзамен, это важный предмет», — отметил руководитель ведомства на встрече с премьер‑министром Михаилом Мишустиным.
По словам Музаева, введение аттестации обсудят с преподавателями, учениками и экспертами. В Минпросвещения пояснили, что устный экзамен станет формой допуска к ОГЭ.
Задания для него уже разрабатывают — они будут соответствовать материалам из школьных учебников. Основная цель нововведения — проверить, насколько хорошо школьники понимают исторические процессы.
В ведомстве также подчеркнули, что экзамен поможет подросткам развить умение аргументировать или опровергать различные мнения, а также формировать собственное отношение к историческим событиям и личностям.
10:34:31 14-05-2026
По истории России, СССР и РФ или по истории всех стран Земного шара - всемирной истории? Ох, какое -то наступление на психику детей. Попробуй запомни все даты и что было в эти даты, например , с 980 года в Киевской Руси, в Московии, у нас в Сибири, в Италии, Франц, Англии, Испании, проще в США. Это невозможно запихать в один экзамен. Или как-то заглядывал в историю Англии в учебнике за 6 класс. Расписывают, из какой посуды питались англичане в 1200 каком-то году.До чего же с уважением относились к ученикам в советской школе, по крайней мере, до 1961 года, когда я заканчивал школу. На экзамене была история СССР. Остальную историю читали, когда было свободное время и по интересам.
10:53:29 14-05-2026
Горожанин. (10:34:31 14-05-2026) По истории России, СССР и РФ или по истории всех стран Земно... Потому и вырос не пойми кем, не зная историю.
13:35:17 14-05-2026
Горожанин. (10:34:31 14-05-2026) По истории России, СССР и РФ или по истории всех стран Земно... Я сдавал историю после 11 класса, по всем периодам и странам, но! в рамках школьной программы. Ничего сложного в этом нет, там не миллион дат. В рамках школьной программы дают не так уж много.
14:13:48 14-05-2026
Диды опять возмущаются! Никому ваша изнасилованная история в таком виде не сдалась!