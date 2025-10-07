НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пожарные спасли жизнь коту

На кухне в одной из квартир поселка Новосиликатного произошло замыкание

07 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Пострадавший кот/ Фото: Barnaul 22
Пострадавший кот/ Фото: Barnaul 22

В поселке Новосиликатный случилось возгорание. Благодаря оперативным действиям удалось уберечь не только людей, но и их домашнего любимца – кота, сообщает региональное МЧС.

В квартире пожилых супругов причиной пожара стала загоревшаяся электросушилка для фруктов, после чего огонь начал быстро охватывать пространство. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно справились с огнем, никто из жильцов не получил травм.

Однако кот, обитавший в квартире, серьезно пострадал от отравления дымом. Один из пожарных, не раздумывая, провел реанимацию животного с помощью кислорода, полностью использовав свой баллон. Самоотверженность спасателя помогла сохранить жизнь питомцу.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:22:46 07-10-2025

Повезло котейке! Спасибо пожарному! Человеку и профессионалу.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:00 07-10-2025

Вообще молодец!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:45:58 07-10-2025

Благодарность за спасённую жизнь. Героическая профессия.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:40 07-10-2025

молодец!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:45 07-10-2025

Спасибо! Не очерствел душой, как многие, порой...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:51 08-10-2025

Одна из очень и очень немногих необходимых профессий. Где даже взятки не дают.

  2 Нравится
Ответить
