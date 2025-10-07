В Барнауле пожарные спасли жизнь коту
На кухне в одной из квартир поселка Новосиликатного произошло замыкание
07 октября 2025, 15:15, ИА Амител
В поселке Новосиликатный случилось возгорание. Благодаря оперативным действиям удалось уберечь не только людей, но и их домашнего любимца – кота, сообщает региональное МЧС.
В квартире пожилых супругов причиной пожара стала загоревшаяся электросушилка для фруктов, после чего огонь начал быстро охватывать пространство. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно справились с огнем, никто из жильцов не получил травм.
Однако кот, обитавший в квартире, серьезно пострадал от отравления дымом. Один из пожарных, не раздумывая, провел реанимацию животного с помощью кислорода, полностью использовав свой баллон. Самоотверженность спасателя помогла сохранить жизнь питомцу.
15:22:46 07-10-2025
Повезло котейке! Спасибо пожарному! Человеку и профессионалу.
15:32:00 07-10-2025
Вообще молодец!
15:45:58 07-10-2025
Благодарность за спасённую жизнь. Героическая профессия.
16:38:40 07-10-2025
молодец!
16:44:45 07-10-2025
Спасибо! Не очерствел душой, как многие, порой...
12:51:51 08-10-2025
Одна из очень и очень немногих необходимых профессий. Где даже взятки не дают.