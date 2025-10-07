В Барнауле пожарные спасли жизнь коту

На кухне в одной из квартир поселка Новосиликатного произошло замыкание

07 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Пострадавший кот/ Фото: Barnaul 22

В поселке Новосиликатный случилось возгорание. Благодаря оперативным действиям удалось уберечь не только людей, но и их домашнего любимца – кота, сообщает региональное МЧС.

В квартире пожилых супругов причиной пожара стала загоревшаяся электросушилка для фруктов, после чего огонь начал быстро охватывать пространство. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно справились с огнем, никто из жильцов не получил травм.

Однако кот, обитавший в квартире, серьезно пострадал от отравления дымом. Один из пожарных, не раздумывая, провел реанимацию животного с помощью кислорода, полностью использовав свой баллон. Самоотверженность спасателя помогла сохранить жизнь питомцу.