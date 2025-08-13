Новосибирский пенсионер хочет оставить квартиру своей кошке
Жилплощадь уйдет человеку, который будет заботиться о животном
13 августа 2025, 13:30, ИА Амител
75-летний Сергей из поселка Новолуговое под Новосибирском решил завещать свою однокомнатную квартиру кошке породы курильский бобтейл по кличке Саша. Точнее человеку, который согласится ухаживать за питомицей после его смерти, сообщает "КП-Новосибирск".
«Я хочу, чтобы Саша дожила свой век в тепле и сытости, а уж потом квартира достанется тому, кто о ней заботился. Людям я не верю», – объясняет пенсионер.
Сергей пережил тяжелый разрыв с младшей дочерью после смерти жены шесть лет назад. Последней каплей стали слова "ненавижу", брошенные дочерью в лицо отцу. С тех пор они не общаются. Со старшей дочерью контакты редкие – она навещает отца дважды в год.
Саша – потомственная чемпионка, чьи родители побеждали на международных выставках. Сергей взял ее за символические 100 рублей после стерилизации.
«Это третья кошка в моей жизни и, думаю, последняя. Хочу, чтобы она меня пережила», – говорит мужчина.
Нотариус объяснил, что по российскому закону нельзя завещать имущество животному. Юрист Егор Горшков уточняет: кошка считается "одушевленной вещью" и не может быть наследником.
Выход – завещательное возложение. Сергей может:
-
Назначить конкретного наследника.
-
Прописать условие – уход за кошкой.
-
Запретить вступление в права до выполнения условия.
Сейчас пенсионер ищет надежного человека, которому сможет доверить Сашу и свое единственное жилье – студию площадью 23 кв. м, купленную на деньги от продажи деревенского дома.
«Мне важно знать, что Саша будет в безопасности. А квартира... Пусть будет наградой за доброту», – заявил Сергей.
13:36:06 13-08-2025
Я! Я тот самый надежный человек, который будет ухаживать за кошкой!
13:59:24 13-08-2025
Гость (13:36:06 13-08-2025) Я! Я тот самый надежный человек, который будет ухаживать за ... в очередь.. и талон возьмите на Госуслугах))
14:25:52 13-08-2025
Гость (13:36:06 13-08-2025) Я! Я тот самый надежный человек, который будет ухаживать за ... оно тебе надо ?
из поселка Новолуговое под Новосибирском !!!
Я так понимаю кормление кошатины за счёт опекуна !
Если владелец не балбес, то прописал в договоре все нюансы.
И мне кажется кто-то из юристов должен проверять условия договора.
(А то пачку самого дешевого корма в неделю и всё)
Т.к кошка стерилизована , то при обычном кормлении ну лет 6-9 протянет.
Если по спец.питанию и того больше.
А теперь давайте посчитаем:
14:10:14 13-08-2025
Молча бы искал, среди тех, кто в приютах работает, а теперь налетят мошенники
14:15:10 13-08-2025
Как жаль, что кошка сдохнет на следующий день после вступления завещания в силу.
14:50:42 13-08-2025
Гость (14:15:10 13-08-2025) Как жаль, что кошка сдохнет на следующий день после вступлен... Не все люди такие животные
15:52:51 13-08-2025
эти папашки, накуралесят в своей жизни, что даже родные дочери не хотят общаться. Да мошенникам отдай , это сейчас модно. Хапают хапают всю жизнь и потом мошенникам отдают...... В том числе и бабки, террористки...
16:11:27 13-08-2025
75 лет. Ещё лет 15- 20 может прожить. И кошку сам схоронит, и ещё одну заведёт. Так что обольщаться не надо.
17:19:49 13-08-2025
А где гарантия, что уход за любимицей будет надлежащего качества?
21:05:37 13-08-2025
пс..делаете справку от психиатра о невменяемости и все. что ли нет дальней родни??
01:49:45 14-08-2025
Сейчас найдуться куча лицемеров,и обманщиков,будут выдавать все что угодно,обещания разные,человек это алчное существо,ему верить нельзя,если хочешь подарить квартиру,создай такой договор что бы человеку было не выгодно избавляться от животного,например посещение ветеринара на регулярной основе,хотя и ветеринара можно подкупить,вывод:Человеку доверять нельзя,лучше отдай животного тому кто действительно любит кошек,в противном случае от животного просто избавяться из за корыстных побуждений.
09:41:03 14-08-2025
Ищите какого человека среди зоозащитников
16:03:48 14-08-2025
Жалко животное.... Неужели нет среди своей родни или знакомых порядочного человека, который и без всякой квартиры поможет этой кошке.... Похоже сам мужчина очень своеобразный, если нет даже друзей...
18:00:20 14-08-2025
Мошенники не дремлют. Быстро провернут.
04:36:37 15-08-2025
Давно пора включить животных в наследственную массу. А то при жизни родственников 0, как только умирает человек, откуда ни возьмись, налетают на наследство, а животных при этом на улицу.