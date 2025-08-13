НОВОСТИОбщество

Новосибирский пенсионер хочет оставить квартиру своей кошке

Жилплощадь уйдет человеку, который будет заботиться о животном

13 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Кошка мужчины / Фото: КП-Новосибирск
Кошка мужчины / Фото: КП-Новосибирск

75-летний Сергей из поселка Новолуговое под Новосибирском решил завещать свою однокомнатную квартиру кошке породы курильский бобтейл по кличке Саша. Точнее человеку, который согласится ухаживать за питомицей после его смерти, сообщает "КП-Новосибирск".

«Я хочу, чтобы Саша дожила свой век в тепле и сытости, а уж потом квартира достанется тому, кто о ней заботился. Людям я не верю», – объясняет пенсионер.

Сергей пережил тяжелый разрыв с младшей дочерью после смерти жены шесть лет назад. Последней каплей стали слова "ненавижу", брошенные дочерью в лицо отцу. С тех пор они не общаются. Со старшей дочерью контакты редкие – она навещает отца дважды в год.

Саша – потомственная чемпионка, чьи родители побеждали на международных выставках. Сергей взял ее за символические 100 рублей после стерилизации.

«Это третья кошка в моей жизни и, думаю, последняя. Хочу, чтобы она меня пережила», – говорит мужчина.

Нотариус объяснил, что по российскому закону нельзя завещать имущество животному. Юрист Егор Горшков уточняет: кошка считается "одушевленной вещью" и не может быть наследником.

Выход – завещательное возложение. Сергей может:

  1. Назначить конкретного наследника.

  2. Прописать условие – уход за кошкой.

  3. Запретить вступление в права до выполнения условия.

Сейчас пенсионер ищет надежного человека, которому сможет доверить Сашу и свое единственное жилье – студию площадью 23 кв. м, купленную на деньги от продажи деревенского дома.

«Мне важно знать, что Саша будет в безопасности. А квартира... Пусть будет наградой за доброту», – заявил Сергей.

Новосибирская область животные

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

13:36:06 13-08-2025

Я! Я тот самый надежный человек, который будет ухаживать за кошкой!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:24 13-08-2025

Гость (13:36:06 13-08-2025) Я! Я тот самый надежный человек, который будет ухаживать за ... в очередь.. и талон возьмите на Госуслугах))

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

14:25:52 13-08-2025

Гость (13:36:06 13-08-2025) Я! Я тот самый надежный человек, который будет ухаживать за ... оно тебе надо ?
из поселка Новолуговое под Новосибирском !!!

Я так понимаю кормление кошатины за счёт опекуна !
Если владелец не балбес, то прописал в договоре все нюансы.
И мне кажется кто-то из юристов должен проверять условия договора.
(А то пачку самого дешевого корма в неделю и всё)

Т.к кошка стерилизована , то при обычном кормлении ну лет 6-9 протянет.
Если по спец.питанию и того больше.

А теперь давайте посчитаем:

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:14 13-08-2025

Молча бы искал, среди тех, кто в приютах работает, а теперь налетят мошенники

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:10 13-08-2025

Как жаль, что кошка сдохнет на следующий день после вступления завещания в силу.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:42 13-08-2025

Гость (14:15:10 13-08-2025) Как жаль, что кошка сдохнет на следующий день после вступлен... Не все люди такие животные

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:51 13-08-2025

эти папашки, накуралесят в своей жизни, что даже родные дочери не хотят общаться. Да мошенникам отдай , это сейчас модно. Хапают хапают всю жизнь и потом мошенникам отдают...... В том числе и бабки, террористки...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:27 13-08-2025

75 лет. Ещё лет 15- 20 может прожить. И кошку сам схоронит, и ещё одну заведёт. Так что обольщаться не надо.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:49 13-08-2025

А где гарантия, что уход за любимицей будет надлежащего качества?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:37 13-08-2025

пс..делаете справку от психиатра о невменяемости и все. что ли нет дальней родни??

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:49:45 14-08-2025

Сейчас найдуться куча лицемеров,и обманщиков,будут выдавать все что угодно,обещания разные,человек это алчное существо,ему верить нельзя,если хочешь подарить квартиру,создай такой договор что бы человеку было не выгодно избавляться от животного,например посещение ветеринара на регулярной основе,хотя и ветеринара можно подкупить,вывод:Человеку доверять нельзя,лучше отдай животного тому кто действительно любит кошек,в противном случае от животного просто избавяться из за корыстных побуждений.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Саша

09:41:03 14-08-2025

Ищите какого человека среди зоозащитников

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:48 14-08-2025

Жалко животное.... Неужели нет среди своей родни или знакомых порядочного человека, который и без всякой квартиры поможет этой кошке.... Похоже сам мужчина очень своеобразный, если нет даже друзей...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:20 14-08-2025

Мошенники не дремлют. Быстро провернут.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:36:37 15-08-2025

Давно пора включить животных в наследственную массу. А то при жизни родственников 0, как только умирает человек, откуда ни возьмись, налетают на наследство, а животных при этом на улицу.

  9 Нравится
Ответить
