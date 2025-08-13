Новосибирский пенсионер хочет оставить квартиру своей кошке

Жилплощадь уйдет человеку, который будет заботиться о животном

13 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Кошка мужчины / Фото: КП-Новосибирск

75-летний Сергей из поселка Новолуговое под Новосибирском решил завещать свою однокомнатную квартиру кошке породы курильский бобтейл по кличке Саша. Точнее человеку, который согласится ухаживать за питомицей после его смерти, сообщает "КП-Новосибирск".

«Я хочу, чтобы Саша дожила свой век в тепле и сытости, а уж потом квартира достанется тому, кто о ней заботился. Людям я не верю», – объясняет пенсионер.

Сергей пережил тяжелый разрыв с младшей дочерью после смерти жены шесть лет назад. Последней каплей стали слова "ненавижу", брошенные дочерью в лицо отцу. С тех пор они не общаются. Со старшей дочерью контакты редкие – она навещает отца дважды в год.

Саша – потомственная чемпионка, чьи родители побеждали на международных выставках. Сергей взял ее за символические 100 рублей после стерилизации.

«Это третья кошка в моей жизни и, думаю, последняя. Хочу, чтобы она меня пережила», – говорит мужчина.

Нотариус объяснил, что по российскому закону нельзя завещать имущество животному. Юрист Егор Горшков уточняет: кошка считается "одушевленной вещью" и не может быть наследником.

Выход – завещательное возложение. Сергей может:

Назначить конкретного наследника. Прописать условие – уход за кошкой. Запретить вступление в права до выполнения условия.

Сейчас пенсионер ищет надежного человека, которому сможет доверить Сашу и свое единственное жилье – студию площадью 23 кв. м, купленную на деньги от продажи деревенского дома.

«Мне важно знать, что Саша будет в безопасности. А квартира... Пусть будет наградой за доброту», – заявил Сергей.

Ранее кошку арестовали за нападение на полицейских в Таиланде.