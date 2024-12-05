Утром местами туман. О погоде в Алтайском крае днем 5 декабря

Температура опустится до -7 градусов

05 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com / Else-Marie de Leeuw

До -7 градусов опустится температура в Алтайском крае 5 декабря. На дорогах местами ожидается гололедица. Об этом рассказали в краевом Гидрометцентре.

По региону температура составит -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков. Утром возможны изморозь и туман. Дороги местами покроются коркой льда.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах также местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.