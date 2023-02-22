Алтайские депутаты после послания Путина ожидают поступление денег в бюджет

Бюджет края может вырасти в течение 2023 года

22 февраля 2023, 16:53, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: amic.ru

Председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что бюджет Алтайского края в течение 2023 года, скорее всего, будет корректироваться. Об этом сообщили в Telegram-канале парламента региона.

Напомним, сегодня, 22 февраля, на последней зимней сессии Законодательного собрания приняли изменения в бюджет региона на 2023 год. Ранее губернатор Виктор Томенко поручил увеличить бюджет на 7,5 млрд рублей.

"Мы единогласно утвердили инициативу губернатора об увеличении расходов краевого бюджета на 7,5 млрд рублей. Причём мы увеличиваем расходы и дефицит, доходы остаются прежними. Дополнительные средства направляются на решение большого круга социально-экономических задач", – отметил Романенко.

При этом, добавил глава АКЗС, бюджет края может вырасти в течение года, чтобы исполнить поручения президента России Владимира Путина, к примеру, увеличить МРОТ на 10% выше плановой индексации.

"Исходя из послания президента мы понимаем, что в субъекты Российской Федерации, скорее всего, поступят дополнительные средства для решения многих вопросов. Поэтому, вероятно, мы в течение 2023 года будем принимать изменения в бюджет", – подчеркнул Романенко.

Что касается принятого сегодня увеличения бюджета на 7,5 млрд рублей, то это, как уточнил глава АКЗС, позволит на 11,9% проиндексировать основные меры социальной поддержки жителей края – на уровень инфляции по итогам 2022 года. На эти цели дополнительно направят более 200 млн рублей.

Кроме того, это решит вопросы повышения зарплаты работникам бюджетной сферы не только краевого уровня, но и муниципального. На это добавят 700 млн рублей.

Дорожный фонд региона увеличат на 1,5 млрд рублей. На 500 млн вырастут затраты на покупку дорожной и коммунальной техники. Почти 1,3 млрд направят на строительство и ремонт объектов бюджетного назначения.

Ранее Романенко отметил, что послание Путина Федеральному собранию вселяет уверенность в завтрашнем дне.