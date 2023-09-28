Уже не "вау". Почему важно вовремя обновлять сайт

В Digital-агентстве Zavod рассказали, когда и зачем нужен редизайн

28 сентября 2023, 07:50, ИА Амител erid: LjN8KUAkZ

Ноутбук / Фото: freepik.com

Вчера сайт вашей компании был просто "вау", а сегодня он не дает новых посетителей. Да и вообще выглядит слишком устаревшим. Как же быть, что же делать? Слушать советы специалистов Digital-агентства Zavod*.

Почему сайт вдруг становится не таким

1. Смена трендов. Наиболее актуальная проблема для компаний, которым важно идти в ногу со временем и вызывать интерес, или даже, скорее, приятное удивление у аудитории. Это сайты организации праздников, digital-услуг, коучей, медиапродуктов и т.д.

"Но это не значит, что все остальные должны работать на одном и том же сайте без изменений лет 20. Ведь устаревает не только дизайн, но и интерфейс в целом. Поэтому следить за рынком, конкурентами и поведением пользователей на сайте нужно регулярно", ­– говорит ведущий дизайнер Digital-агентства Zavod Сергей Шлижевский.

2. Неинформационные страницы. Ситуация, когда клиент изначально хотел, чтобы на сайте было все, что только возможно интегрировать. Например, блог и новости компании, не думая о том, чтобы кто-то там что-то размещал. И вот на выходе получается сайт, в котором часть страниц несут в себе ноль полезности и просто рассеивают внимание пользователя.

Апгрейд собственного проекта

Специалисты Digital-агентства Zavod часто получают запросы на редизайн. А то и вовсе на апгрейд.

"В свое время сайт был согласован и нравился заказчику. Мы полностью реализовали техническое задание, от заказчика требовалось в дальнейшем лишь дозаполнить пустые блоки собственным контентом (статьи, фото, видео). Но по прошествии времени часть сайта так и осталась "пустующей". Как итог: общая картина не производила должного эффекта на пользователя", – отмечает Сергей.

Как решение: команда агентства упростила визуальную часть, сохранив общую структуру, провела оценку реальных показателей и выявила те блоки, где рассеивалось внимание пользователей.

А что еще:

особое внимание уделили детализации каталога: скорректировали дизайн самой страницы и дизайн карточки продукции;

поменяли внешний вид блоков на главной странице, сделав его органичнее;

проработали и подготовили понятный для аудитории визуал (фото и видео), чтобы у заказчика в дальнейшем не возникло вопросов по наполнению контентом.

Хотите посмотреть, что вышло? Кликайте здесь.

"Не стоит бояться редизайна, если, конечно, не заниматься им спонтанно. Например, вы поняли, что переходы на сайт есть, но до отправления заявки доходит очень низкий процент. И если проблема не в ассортиментной группе или ценообразовании, то сначала нужно выявить западающие блоки и только потом вносить какие-либо корректировки", ­– подытожил ведущий дизайнер Digital-агентства Zavod.

По его мнению, нужно объективно оценить свой сайт, сайты конкурентов, потребности целевой аудитории и путь, который клиент совершает до покупки. Меньше кликов ­– больше аналитики и смыслов, только так редизайн будет работать на максимум.

*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод").

Digital-агентство Zavod ( ИП Шаповалова А.Д.)

Адрес: Барнаул, проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

WA: +79831739948

Сайт

Реклама