В Алтайском крае зафиксировали два новых очага бешенства

Общее число случаев заболевания в регионе с начала 2026 года достигло 12

09 февраля 2026, 13:45, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае зафиксированы два новых случая бешенства. Заболевание выявлено в личных подсобных хозяйствах в селе Гонохово Завьяловского района и селе Зятькова Речка Хабарского района.

Оба населенных пункта объявлены неблагополучными, на их территории введен 60-дневный карантин.

Это уже 12-й случай бешенства в регионе с начала 2026 года. Основной причиной распространения заболевания, по мнению специалистов, стали участившиеся заходы лис на территорию населенных пунктов.

Карантинные меры будут действовать до полного устранения всех туш погибших или подозреваемых в заражении животных.