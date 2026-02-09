В Алтайском крае зафиксировали два новых очага бешенства
Общее число случаев заболевания в регионе с начала 2026 года достигло 12
09 февраля 2026, 13:45, ИА Амител
Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае зафиксированы два новых случая бешенства. Заболевание выявлено в личных подсобных хозяйствах в селе Гонохово Завьяловского района и селе Зятькова Речка Хабарского района.
Оба населенных пункта объявлены неблагополучными, на их территории введен 60-дневный карантин.
Это уже 12-й случай бешенства в регионе с начала 2026 года. Основной причиной распространения заболевания, по мнению специалистов, стали участившиеся заходы лис на территорию населенных пунктов.
Карантинные меры будут действовать до полного устранения всех туш погибших или подозреваемых в заражении животных.
00:20:49 10-02-2026
вот именно, в каждом углу бешенство, а в горах чума. А вы тут иногда пописываете про какие-то смертельные вирусы) смешно