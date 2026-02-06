В Алтайском крае могут начать платить охотникам за отстрел лисиц из‑за угрозы бешенства

Региональное правительство прорабатывает вопрос введения вознаграждения за добычу лис по аналогии с волками

06 февраля 2026, 09:23, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

Правительство Алтайского края рассматривает возможность введения вознаграждения за добычу лисиц — аналогичную уже действующей программе по отстрелу волков. Об этом 4 февраля сообщил Центр управления регионом, отвечая на запрос обеспокоенного жителя края, сообщает "Банкфакс".

Инициатива напрямую связана с проблемой распространения бешенства. В ответе ЦУР уточняется, что основными источниками заболевания выступают инфицированные дикие животные, прежде всего лисы, а также непривитые домашние собаки и кошки.

Чтобы стабилизировать ситуацию, власти изучают механизм материального стимулирования охотников — по образцу программы по волкам, действующей с 2022 года. Сейчас за каждого добытого серого волка выплачивается 8,5 тысячи рублей вне зависимости от типа охотничьих угодий.

Тема численности лисиц и их влияния на эпидемиологическую обстановку прозвучала и на интернет‑конференции председателя комитета АКЗС по аграрной политике, экологии и природопользованию Сергея Серова 3 февраля.

Депутат привел статистику. Так, максимальная численность лисиц в крае зафиксирована в 2020 году — 20,48 тысячи особей. В последующие годы показатель снизился до среднего уровня в 18 тысяч, однако к 2025 году вновь вырос почти до 19 тысяч.

Серов подчеркнул, что сегодня лисица уже не считается ценным охотничьим ресурсом, как десятилетия назад. Высокие затраты на патроны и горючее, а также отсутствие спроса на лисий мех делают добычу этих зверей экономически невыгодной.

Именно поэтому охотники ранее обращались с предложением регулировать популяцию лисиц через отстрел с компенсацией — хотя бы в размере 1000–1500 рублей за особь.

Депутат также назвал ключевые причины, по которым лисы все чаще заходят в населенные пункты и на фермерские угодья. Среди них сокращение естественной кормовой базы из‑за климатических условий: плотный снег и ледяная корка мешают лисам охотиться на грызунов.

А также антропогенное воздействие — применение фермерами пестицидов против грызунов, что лишает хищников привычного источника пищи.

