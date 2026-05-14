В 2026 году россиян ждут несколько коротких рабочих недель
Сокращенные периоды запланированы на июнь, ноябрь и декабрь
14 мая 2026, 10:14, ИА Амител
Согласно производственному календарю, в 2026 году россиян ждут несколько коротких рабочих недель. Об этом пишут "Известия".
Уже сейчас, с 12 по 15 мая, идет сокращенная рабочая неделя. Причина — перенос праздничного выходного: поскольку День Победы выпал на субботу, его перенесли на понедельник, 11 мая.
Следующая короткая неделя ожидается в июне — с 8-го по 11-е число. Это связано с тем, что День России приходится на пятницу — он традиционно является выходным.
В ноябре короткая неделя будет "разорванной" из‑за празднования Дня народного единства 4 ноября (в 2026 году эта дата выпадает на среду). В итоге рабочими днями станут 2–3 и 5–6 ноября.
Завершит год еще одна сокращенная неделя в декабре: последняя рабочая неделя продлится всего три дня — с 28 по 30 декабря.
12:53:55 14-05-2026
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