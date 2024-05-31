В АГМУ завершился второй образовательный цикл ДПО для главврачей региона

В нем приняли участие действующие руководители медучреждений и их заместители

31 мая 2024, 16:50, ИА Амител

Участники программы повышения квалификации / Фото: АГМУ

В пятницу, 31 мая, в рамках программы "ВУЗ – регион" при поддержке Министерства здравоохранения Алтайского края в Центре регионального развития АГМУ завершился второй образовательный цикл ДПО Программа повышения квалификации "Эффективное управление медицинской организацией", НМО (72 часа).

Дополнительное профессиональное образование в области управления персоналом медицинской организации является немаловажным аспектом в деятельности руководителей лечебных учреждений Алтайского края. Поэтому в образовательных циклах принимали участие как действующие главные врачи, так и представители кадрового управленческого резерва организаций – заместители главврачей.

Участники программы повышения квалификации / Фото: АГМУ

Как сказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева, курс специально разработали под фактические потребности руководителей-практиков.

"В первую очередь – это игровые зоны с элементами геймификации и психотехник (тренинги, управленческие игры, симулятивные ситуации, разбор клинических кейсов и пр.), направленные на проработку навыков построения результативной команды, управление конфликтами, конструктивную работу с критикой, а также различные HR*-технологии в области эффективного управления персоналом медицинских организаций", – резюмировала Ирина Шереметьева.*HR ("ЭйчАр")