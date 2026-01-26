В Алтайском крае могут ввести штрафы за переполненные урны

Принятие законопроекта планируется уже в январе

26 января 2026, 09:00, ИА Амител

Контейнеры для раздельного сбора мусора в "Изумрудном" / Фото: amic.ru

В Алтайском крае планируют расширить региональный кодекс об административных правонарушениях, введя ответственность за отсутствие урн и их переполнение. Новые меры предлагается применять в местах массового пребывания людей – у входов в торговые центры, административные здания и на общественных пространствах, сообщили в АКЗС.

Как отмечается, действующие правила предусматривают обязательную установку урн в таких зонах, однако на практике они нередко отсутствуют или не очищаются своевременно. В связи с этим законопроектом предлагается официально закрепить два вида нарушений: отсутствие установленных урн и несвоевременную очистку уже размещенных контейнеров для мусора.

Документом предусмотрены штрафы для разных категорий нарушителей. Для граждан предлагается установить ответственность в размере от 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом в качестве альтернативы штрафу может применяться предупреждение.

Принятие законопроекта планируется уже в январе, при этом его рассмотрение предполагается сразу в двух чтениях.

