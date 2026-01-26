НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае могут ввести штрафы за переполненные урны

Принятие законопроекта планируется уже в январе

26 января 2026, 09:00, ИА Амител

Контейнеры для раздельного сбора мусора в "Изумрудном" / Фото: amic.ru
Контейнеры для раздельного сбора мусора в "Изумрудном" / Фото: amic.ru

В Алтайском крае планируют расширить региональный кодекс об административных правонарушениях, введя ответственность за отсутствие урн и их переполнение. Новые меры предлагается применять в местах массового пребывания людей – у входов в торговые центры, административные здания и на общественных пространствах, сообщили в АКЗС.

Как отмечается, действующие правила предусматривают обязательную установку урн в таких зонах, однако на практике они нередко отсутствуют или не очищаются своевременно. В связи с этим законопроектом предлагается официально закрепить два вида нарушений: отсутствие установленных урн и несвоевременную очистку уже размещенных контейнеров для мусора.

Документом предусмотрены штрафы для разных категорий нарушителей. Для граждан предлагается установить ответственность в размере от 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом в качестве альтернативы штрафу может применяться предупреждение.

Принятие законопроекта планируется уже в январе, при этом его рассмотрение предполагается сразу в двух чтениях.

Ранее на Алтае предлагали в три раза увеличить штрафы за нелегальную уличную торговлю. Решение вызвано ростом числа нарушений, когда товары продают с автомобилей вне утвержденных схем, минуя контроль безопасности.

Комментарии 8

Avatar Picture
Екх

09:14:04 26-01-2026

Походу будут штрафовать тех кто положил мусор в полную мусорку!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:06 26-01-2026

Екх (09:14:04 26-01-2026) Походу будут штрафовать тех кто положил мусор в полную мусор... Ну вот тех, кто бросает в урну домашние пакеты с мусором, потому что ленивой тушке неохота дойти до мусорных баков, штрафовать давно полагается, но не штрафуют почему-то.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:48 26-01-2026

Гость (10:55:06 26-01-2026) Ну вот тех, кто бросает в урну домашние пакеты с мусором, по... А за что штрафовать-то? Это происходит от бессовестности и малодушия. Общее падение культуры штрафами не лечится. Теперь уже ничем не лечится.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:41 26-01-2026

Гость (11:48:48 26-01-2026) А за что штрафовать-то? Это происходит от бессовестности и м... Если падение культуры не лечится штрафами в 5 тыс. руб., значит оно точно вылечится штрафами в 50 тыс.руб. Попробуй в Сингапуре кинуть мусор на улице - сразу станешь культурным после штрафа.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:24 26-01-2026

штрафуны уже не знают какую пакость придумать

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:54 26-01-2026

А за переполненные пальмой продукты штрафы больше нужны!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:04:55 26-01-2026

А за воровство должностным лицам когда конфискацию полную примут? А то они ведь только предупреждения будут получать, лазейка явно для них оставлена.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:47 26-01-2026

В Санкт-Петербурге с 1992 года мусорки ищу раз в 2 года, в самом центре, на Невском. В этот НГ появились!

  -2 Нравится
Ответить
