На Алтае предлагают в три раза увеличить штрафы за нелегальную уличную торговлю
Решение вызвано ростом числа нарушений, когда товары продают с автомобилей вне утвержденных схем, минуя контроль безопасности
21 января 2026, 16:23, ИА Амител
Алтайское краевое Законодательное собрание рассмотрит на сессии 29 января инициативу об ужесточении наказания за несанкционированную нестационарную торговлю. Законопроект, внесенный Барнаульской городской Думой, предполагает значительное повышение штрафов.
Почему ужесточают правила:
-
в 2025 году в Барнауле составили 793 протокола на общую сумму 478 тыс. рублей;
-
растет число случаев торговли с автомобилей в неустановленных местах, например, на парковках;
-
часто продаются товары без сертификатов безопасности, что создает угрозу для потребителей;
-
легальные предприниматели страдают от недобросовестной конкуренции.
Сейчас за первое нарушение выписывают предупреждение или штраф в размере 500–3000 рублей, за повторное – 3000–5000 рублей.
Если инициативу примут, то за первое нарушение грозит также предупреждение или штраф, но уже от 2000 до 5000 рублей, за повторное – от 5000 до 10 000 рублей.
По словам вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько, из-за инфляции текущие штрафы утратили превентивный эффект, и их размер нужно привести в соответствие с экономической реальностью. Предложение поддержали 42 из 69 муниципалитетов края. Поправки не коснутся пенсионеров и дачников, продающих излишки урожая в специально отведенных местах.
16:33:31 21-01-2026
А есть легальная?
Бабуси цветы из сада продают легально?
А ещё носки ,халаты и панталоны.
20:36:49 21-01-2026
Гость (16:33:31 21-01-2026) А есть легальная?Бабуси цветы из сада продают легально?
16:41:24 21-01-2026
Самая главная причина думаю конкуренция...
16:45:13 21-01-2026
Владельцы супер-пупер хотят отобрать копейки у пенсионеров... Трындеть будут о заботе о народе... Как всегда.
16:50:58 21-01-2026
Гость (16:45:13 21-01-2026) Владельцы супер-пупер хотят отобрать копейки у пенсионеров.... Каких пенсионеров?
У большей части таких торговцев даже гражданства нет . Не стоит всё сводить к идеальной картинке. На Докучаева Цыгане продают шторы, скатерти и обувь. Граждане южных республик прямо из пятитонника торгуют овощами и фруктами в промышленных масштабах. Замороженную рыбу неизвестного происхождения , которую каждый вечер увозят в соседние гаражи продают сразу в нескольких местах
16:57:49 21-01-2026
Горожане южных республик во все времена в том числе и в СССР торгуют фруктами и овощами при чем на легальной основе платя налоги, кому принадлежат все киоски с фруктами и овощами, не пиши чушь, в основном на рынках торгуют наши русские либо перекуры, либо своим урожаем.
17:22:43 21-01-2026
Гость (16:57:49 21-01-2026) Горожане южных республик во все времена в том числе и в СССР... Готов поспорить тысяч на 10 , что конкретно у этих торговцев нет никаких документов на продукцию. Про санитарные книжки и прочую ерунду , я вообще молчу. Да и торговля у проезжей части из транспорта запрещена в принципе. Плюс ведение предпринимательской деятельности, без образования Юр.лица. Там если покопаться, не то что на штрафы, на статью насобирать можно.
17:50:37 21-01-2026
Чего прицепились к пенсионеркам, торгующим шерстяными носками, которые они сами вяжут? Дайте им нормальную пенсию, чтобы хватало на коммуналку, лекарства и еду, тогда никто в мороз не будет сидеть торговать у дороги. Даже при СССР не смогли запретить уличную торговлю, многие наверное помнят тогдашних бабок, продающих жареные семечки и домашние пирожки.
18:37:25 21-01-2026
Житель (17:50:37 21-01-2026) Чего прицепились к пенсионеркам, торгующим шерстяными носкам... Где в моих комментариях про пенсионеров с носками написано? Кто вообще здесь про них ведёт речь. Конкретно про Циган со шторами что сказать можете? Пусть торгуют себе?
16:47:36 21-01-2026
Да хоть в 100 раз, если ни чего не делать будет так же как с переводами в маршрутках.
На Докучаева жители дома обращались куда только можно, а несанкционированный рынок так и стоит. Те торговцы , что торгуют на Юрина за руку здороваются с проходящим мимо патрулем.
Если хотя бы раз в неделю, приезжали люди и выписывали штрафы, то все эти торгаши давно бы оттуда съехали. Но ни полицию, не администрацию района, не уж тем более контролирующие организации это не интересует. Единственные два дня в году когда там чисто и ее торгуют. Это Шукшинские чтения, следовательно возможности такие есть, с желанием как обычно проблемы.
Возможно если штрафы ввести для тех кто должен контролировать , что-то и изменится
17:03:09 21-01-2026
Гость (16:47:36 21-01-2026) Да хоть в 100 раз, если ни чего не делать будет так же как с... Они вам чем помешали, люди имеют возможность купить натуральную продукцию по невысокой цене, есть спрос, есть предложение, вы любите пальму и химию вот и ешьте ее.
17:56:40 21-01-2026
Гость (17:03:09 21-01-2026) Они вам чем помешали, люди имеют возможность купить натураль... Давайте встретимся у этого дома часов в 19 вечера в теплое время года . Вы не представляете сколько мусора и грязи остаётся. Ни каких экологически чистых продуктов там нет, вы заблуждаетесь.
Ну и в конце концов, дело не в моём отношении к ним а в нормах законодательства которые открыто нарушаются.
17:29:32 21-01-2026
Гость (16:47:36 21-01-2026) Да хоть в 100 раз, если ни чего не делать будет так же как с...
Какие жители дома? Две полубезумные тётки, которым все мешают? Ну разгонят торговцев, так они соседей кошмарить начнут.
17:58:06 21-01-2026
Гость (17:29:32 21-01-2026) Какие жители дома? Две полубезумные тётки, которым все м... Пусть в вашем дворе Цигане с Узбеками делают всё что угодно и в любых масштабах
16:53:47 21-01-2026
Комментаторы про бабусь потрудитесь прочитать новость до конца. А у пенсионеров и дачников, продающих излишки урожая вот прям у каждого сертификаты безопасности, которые не создают угрозу для потребителей?
17:27:26 21-01-2026
Гость (16:53:47 21-01-2026) Комментаторы про бабусь потрудитесь прочитать новость до кон... Там ещё прикол в том, что в сезон допустим Виктории. Утром подъезжает загорелый на газели и бабули идут разбирают ягоды, потом рассаживаются и торгуют " со своего огорода милок" то же самое касается овощей. Если спросить у продавцов откуда овощи, они говорят, всё фермерское родное. А по вечерам они достают мешки с рынка на Власихинской и начинают из узбекской морковки делать отечественную
17:06:37 21-01-2026
В магазине покупала продукты которые приходилось выбросить так как испорченные, на рынке просрочку не разу не покупала.
18:00:13 21-01-2026
Гость (17:06:37 21-01-2026) В магазине покупала продукты которые приходилось выбросить т... Так и ходите на рынок в чём проблема. Речь. Идёт о торговле в неположенном месте лицами без санитарных книжек, продуктами чье происхождение установить невозможно. Что из этого вас конкретно привлекает?
18:18:13 21-01-2026
Гость (18:00:13 21-01-2026)Что из этого вас конкретно привлекает? Видимо возможность прочистить кишечник не сильно дорого. Других причин я не знаю.
17:08:09 21-01-2026
Невидимая рука рынка передушит всех не вписавшихся в платформенную экономику.
За просрочку угрожающую жизни граждан карать несчадно!
17:08:47 21-01-2026
колбаса, рыба, мясо лежат не закрытые на каких то столиках вдоль тротуара на Георгиева. Ну ладно мясо, оно термообработке будет подвержено. Хотя и его я покупать брезгую в таких условиях. Но колбаса и копчености!!! У дороги! на них выхлопные газы целыми днями оседают!!! Это просто опасно. А что с этими продуктами летом в жару происходит? И кто знает , каким образом это добро хранится после окончания рабочего дня!
17:40:12 21-01-2026
Гость (17:08:47 21-01-2026) колбаса, рыба, мясо лежат не закрытые на каких то столиках в... Не покупай и все. Чего к людям привязалвсь?
17:42:32 21-01-2026
Гость (17:40:12 21-01-2026) Не покупай и все. Чего к людям привязалвсь? ... Балбесов от дизентерии спасают.
17:46:11 21-01-2026
Гость (17:08:47 21-01-2026) колбаса, рыба, мясо лежат не закрытые на каких то столиках в... В помещениях рынков тоже продукты лежат в открытом виде (колбаса, копчености). Летом на них сидят жирные мухи, зимой чихают гриппозные.
17:09:40 21-01-2026
На Новом рынке спокойно старички торгуют - грибы, овощи...
17:12:34 21-01-2026
Всё плохое происходит из за бабок.
17:36:22 21-01-2026
100500 раз писали, как стадион школы 126 по Гущина превратили в место выгула собак. Все угажено! И никто даже не чешется никого штрафовать! Даже мысли не появляется. А тут до пенсов решили опять докопаться. Ну не покупайте вы ничего у них, берите "свежак" в Чижике!
18:42:17 21-01-2026
Гость (17:36:22 21-01-2026) 100500 раз писали, как стадион школы 126 по Гущина превратил... Где вы все в статье видите пенсионеров. На фото может быть . Вам пишут об одном вы всё каких-то бабушек ангелочков с овощами со своего огорода мерещатся.
Конкретных два пример Цигане со шторами и Узбек который торгует из багажника шестерки. Что вот из этого вам нравится. Так можно и про школу написать, это ведь просто собачки, а собака это вообще друг человек. Дети с детства приобщаются к животным, калл - это вообще удобрение для растений. Чего вы к собачкам бедным пристали?
17:43:41 21-01-2026
На Алтае предлагают в два-три раза увеличить штрафы за нелегальную уличную торговлю
Предлагаю на Алтае в пять раз увеличить сроки чиновникам и депутатам за воровство и взяточничество. За то , что транспорт ходит как попало хоть в жару, хоть в мороз. За то, что отопление везде зимой лрмается, за просрочки в магазинах, за что что их расходы гораздо больше доходов, за то языком молотят, а живёть всё труднее всем, кроми них и т. д. и т.п., в том числе, что они почему-то не могут избавиться от нелегальной тороговли. Может, потому что всё вышеперечисленное, правда?
18:02:16 21-01-2026
Ну по логике, а чем они вам мешают то?
Зато свои
17:58:28 21-01-2026
Избавьтесь от спроса исчезнет и торговля! ну то есть предложение...
А от спроса почему не могут избавиться!?
Потому что люди живут всё беднее и беднее!...
Дешевле купить из багажника авто, чем в супермаркете!...
19:55:00 21-01-2026
Гость (17:58:28 21-01-2026) Избавьтесь от спроса исчезнет и торговля! ну то есть предлож... особенно если не знать, что владелец авто их три часа назад купил в супермаркете
21:48:22 21-01-2026
По словам вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько, из-за инфляции текущие зарплаты утратили превентивный эффект, и их размер нужно привести в соответствие с экономической реальностью. Предложение поддержали 42 из 69 муниципалитетов края.
23:40:49 21-01-2026
Гость (21:48:22 21-01-2026) По словам вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько, из-за инфля... Интересно, who is Goloborod'ko? От куда взялся этот хлопец в АКЗС? ))) Интересует не официальная, а реальная версия. Кто разгадает этот ребус, тот молодец)
10:42:03 22-01-2026
Покоя им не дают эти уличные торговцы.Когда головой то соображать станут?Если бабка стоит на Социалистическом и торгует носками,вениками или цветами,то ей тоже нужен сертификат на продукцию?Или старыми книгами,например?Что в этом противозаконного?Да ,даже если и овощами или яблоками со своих участков ,в чём тут криминал?Выхлопные газы от проходящих мимо машин?А на Новом рынке где потоком через сам рынок идут машины и тут же торгуют продукцией это что ?Божий дар?Тут всё чинненько,законньненько?Какие то странные двойные стандарты.Не знают к чему прицепиться.
13:33:14 22-01-2026
Если уличная торговля процветает, значит на нее есть спрос у населения.
А насчёт сертифицированной продукции: редко ли мы встречаем новости об очередном производстве, где ужас ужас что творится?