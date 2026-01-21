На Алтае предлагают в три раза увеличить штрафы за нелегальную уличную торговлю

Решение вызвано ростом числа нарушений, когда товары продают с автомобилей вне утвержденных схем, минуя контроль безопасности

21 января 2026, 16:23, ИА Амител

Рейд по местам уличной торговли / Фото: администрация Барнаула

Алтайское краевое Законодательное собрание рассмотрит на сессии 29 января инициативу об ужесточении наказания за несанкционированную нестационарную торговлю. Законопроект, внесенный Барнаульской городской Думой, предполагает значительное повышение штрафов.

Почему ужесточают правила:

в 2025 году в Барнауле составили 793 протокола на общую сумму 478 тыс. рублей;

растет число случаев торговли с автомобилей в неустановленных местах, например, на парковках;

часто продаются товары без сертификатов безопасности, что создает угрозу для потребителей;

легальные предприниматели страдают от недобросовестной конкуренции.

Сейчас за первое нарушение выписывают предупреждение или штраф в размере 500–3000 рублей, за повторное – 3000–5000 рублей.

Если инициативу примут, то за первое нарушение грозит также предупреждение или штраф, но уже от 2000 до 5000 рублей, за повторное – от 5000 до 10 000 рублей.

По словам вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько, из-за инфляции текущие штрафы утратили превентивный эффект, и их размер нужно привести в соответствие с экономической реальностью. Предложение поддержали 42 из 69 муниципалитетов края. Поправки не коснутся пенсионеров и дачников, продающих излишки урожая в специально отведенных местах.