В Алтайском крае пожарные выручили пассажиров забуксовавшего в снегу автобуса
Людей доставили в безопасное место
11 февраля 2025, 10:35, ИА Амител
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
В Топчихинском районе Алтайского края пожарные спасли пассажиров застрявшего в снегу автобуса, сообщили в УГОЧС и ПБ по региону.
Инцидент случился 10 февраля в трех километрах от села Чистюнька. Транспорт ехал по маршруту Барнаул – Володарка, но по пути попал в снежный занос и не смог продолжить движение.
В салоне было восемь человек, в том числе двое детей.
На помощь прибыли спасатели пожарной части № 168. Они доставили пассажиров в безопасное место.
12:42:28 11-02-2025
но по пути попал в снежный занос и не смог продолжить движение.///а кто дорогу должен своевременно чистить?
02:33:17 12-02-2025
Гость (12:42:28 11-02-2025) но по пути попал в снежный занос и не смог продолжить движен... Кто кто ? Пожарные ! А дорожники пусть пожар тушат, пока пожарная машина из снежного заноса автобус тянет.