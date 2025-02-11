В Алтайском крае пожарные выручили пассажиров забуксовавшего в снегу автобуса

Людей доставили в безопасное место

11 февраля 2025, 10:35, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Топчихинском районе Алтайского края пожарные спасли пассажиров застрявшего в снегу автобуса, сообщили в УГОЧС и ПБ по региону.

Инцидент случился 10 февраля в трех километрах от села Чистюнька. Транспорт ехал по маршруту Барнаул – Володарка, но по пути попал в снежный занос и не смог продолжить движение.

В салоне было восемь человек, в том числе двое детей.

На помощь прибыли спасатели пожарной части № 168. Они доставили пассажиров в безопасное место.