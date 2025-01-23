Алтайские пожарные помогли пассажирам сломавшегося автобуса из Монголии
Иностранцев доставили в пункт временного размещения
23 января 2025, 13:31, ИА Амител
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
В Бийском районе Алтайского края спасатели помогли 22 пассажирам из сломавшегося автобуса, который ехал из Монголии в Казахстан.
Как сообщили в УГОЧС и ПБ региона, инцидент случился в ночь на 23 января.
"Благодаря усилиям пожарной части ГПС № 5 и администрации Бийского района пассажиры были быстро доставлены в пункт временного размещения на базе администрации. Водитель отправил запрос на резервный автобус из Астаны, чтобы продолжить поездку", – рассказали в управлении.
Ранее алтайские спасатели помогли водителю, застрявшему в снегу.
14:36:34 23-01-2025
Почему они поехали не напрямую из Монголии в Казахстан и не через Кош-Агач, а вот так, через Бийский район Алтайского края?