Алтайские пожарные помогли пассажирам сломавшегося автобуса из Монголии

Иностранцев доставили в пункт временного размещения

23 января 2025, 13:31, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Бийском районе Алтайского края спасатели помогли 22 пассажирам из сломавшегося автобуса, который ехал из Монголии в Казахстан.

Как сообщили в УГОЧС и ПБ региона, инцидент случился в ночь на 23 января.

"Благодаря усилиям пожарной части ГПС № 5 и администрации Бийского района пассажиры были быстро доставлены в пункт временного размещения на базе администрации. Водитель отправил запрос на резервный автобус из Астаны, чтобы продолжить поездку", – рассказали в управлении.

Ранее алтайские спасатели помогли водителю, застрявшему в снегу.