В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим
Постановление подписано 15 мая и вступило в силу 18 мая в связи со стабилизацией обстановки
18 мая 2026, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае с 18 мая отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление № 147 губернатор подписал 15 мая в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами.
При этом, по данным синоптиков, с 18 по 21 мая в ряде мест края сохранится высокая пожароопасность (4-й класс), а в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).
Напомним, особый противопожарный режим действовал в Алтайском край с 25 апреля.
На время действия режима под строгий запрет попали:
- сжигание сухой травы, мусора и любых растительных остатков;
- разведение костров, в том числе на собственных приусадебных участках;
- проведение любых работ, связанных с риском возгорания.
Нарушителям грозили штрафы:
- для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
Таким образом, жителей Алтайского края во время противопожарного режима могли оштрафовать на 20 тысяч рублей за приготовление шашлыка на природе. А теперь можно.
13:11:20 18-05-2026
Весь период противопожарного режима была холодина, местами чуть ли не снег лежал. Наверное поняли
16:10:12 18-05-2026
смешно, мчс только что прислал смс о чрезвычайной пожароопасности.