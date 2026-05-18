НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Постановление подписано 15 мая и вступило в силу 18 мая в связи со стабилизацией обстановки

18 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Спички / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Спички / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Алтайском крае с 18 мая отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление № 147 губернатор подписал 15 мая в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами.

При этом, по данным синоптиков, с 18 по 21 мая в ряде мест края сохранится высокая пожароопасность (4-й класс), а в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).

Напомним, особый противопожарный режим действовал в Алтайском край с 25 апреля.

На время действия режима под строгий запрет попали:

  • сжигание сухой травы, мусора и любых растительных остатков;
  • разведение костров, в том числе на собственных приусадебных участках;
  • проведение любых работ, связанных с риском возгорания.

Нарушителям грозили штрафы:

  • для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Таким образом, жителей Алтайского края во время противопожарного режима могли оштрафовать на 20 тысяч рублей за приготовление шашлыка на природе. А теперь можно.

Деревья на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В МЧС предупредили, что за сжигание тополиного пуха грозит административное наказание

За нарушение требований противопожарного режима в отдельных случаях предусмотрена и уголовная ответственность
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Пожары
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:11:20 18-05-2026

Весь период противопожарного режима была холодина, местами чуть ли не снег лежал. Наверное поняли

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:12 18-05-2026

смешно, мчс только что прислал смс о чрезвычайной пожароопасности.

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров