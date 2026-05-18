В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Постановление подписано 15 мая и вступило в силу 18 мая в связи со стабилизацией обстановки

18 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Спички / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Алтайском крае с 18 мая отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление № 147 губернатор подписал 15 мая в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами.

При этом, по данным синоптиков, с 18 по 21 мая в ряде мест края сохранится высокая пожароопасность (4-й класс), а в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).

Напомним, особый противопожарный режим действовал в Алтайском край с 25 апреля.

На время действия режима под строгий запрет попали:

сжигание сухой травы, мусора и любых растительных остатков;

разведение костров, в том числе на собственных приусадебных участках;

проведение любых работ, связанных с риском возгорания.

Нарушителям грозили штрафы:

для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Таким образом, жителей Алтайского края во время противопожарного режима могли оштрафовать на 20 тысяч рублей за приготовление шашлыка на природе. А теперь можно.