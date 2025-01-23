В Алтайском крае пенсионеры перевернулись на машине на скользком участке дороге

На месте ДТП работали спасатели

23 января 2025, 14:22, ИА Амител

Дорога / Фото: Kristaps Grundsteins / unsplash.com

Пожарные помогли пенсионерам, попавшим в ДТП в Троицком районе Алтайского края.

Как сообщили в УГОЧС и ПБ региона, водитель не справился с управлением на скользком участке дороги, и авто перевернулось.

Огнеборцы пожарной части ГПС № 101 прибыли на место ДТП, эвакуировали людей из машины и перевернули ее обратно.

"В результате аварии никто не пострадал", – подчеркнули в ведомстве.