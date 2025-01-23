В Алтайском крае пенсионеры перевернулись на машине на скользком участке дороге
На месте ДТП работали спасатели
23 января 2025, 14:22, ИА Амител
Дорога / Фото: Kristaps Grundsteins / unsplash.com
Пожарные помогли пенсионерам, попавшим в ДТП в Троицком районе Алтайского края.
Как сообщили в УГОЧС и ПБ региона, водитель не справился с управлением на скользком участке дороги, и авто перевернулось.
Огнеборцы пожарной части ГПС № 101 прибыли на место ДТП, эвакуировали людей из машины и перевернули ее обратно.
"В результате аварии никто не пострадал", – подчеркнули в ведомстве.
15:05:05 23-01-2025
Новость - атас. Прям поле для фантазии.
15:18:47 23-01-2025
Гость (15:05:05 23-01-2025) Новость - атас. Прям поле для фантазии.... никто не пострадал - вот суть.
17:24:46 23-01-2025
Гость (15:05:05 23-01-2025) Новость - атас. Прям поле для фантазии.... попал под лошадь (ц)
15:10:48 23-01-2025
ну машину-то на выброс, стариканы впухли, такой стресс в старости тоже очень опасен - ушибы, сотрясение. Нет-нет, не пострадавшими их нельзя назвать. наверняка и ОСАГО нету