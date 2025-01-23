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В Алтайском крае пенсионеры перевернулись на машине на скользком участке дороге

На месте ДТП работали спасатели

23 января 2025, 14:22, ИА Амител

Дорога / Фото: Kristaps Grundsteins / unsplash.com
Дорога / Фото: Kristaps Grundsteins / unsplash.com

Пожарные помогли пенсионерам, попавшим в ДТП в Троицком районе Алтайского края.

Как сообщили в УГОЧС и ПБ региона, водитель не справился с управлением на скользком участке дороги, и авто перевернулось.

Огнеборцы пожарной части ГПС № 101 прибыли на место ДТП, эвакуировали людей из машины и перевернули ее обратно.

"В результате аварии никто не пострадал", – подчеркнули в ведомстве.

ДТП Происшествия

Комментарии 4

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Гость

15:05:05 23-01-2025

Новость - атас. Прям поле для фантазии.

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Гость

15:18:47 23-01-2025

Гость (15:05:05 23-01-2025) Новость - атас. Прям поле для фантазии.... никто не пострадал - вот суть.

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Элен без ребят

17:24:46 23-01-2025

Гость (15:05:05 23-01-2025) Новость - атас. Прям поле для фантазии.... попал под лошадь (ц)

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Гость

15:10:48 23-01-2025

ну машину-то на выброс, стариканы впухли, такой стресс в старости тоже очень опасен - ушибы, сотрясение. Нет-нет, не пострадавшими их нельзя назвать. наверняка и ОСАГО нету

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