В Алтайском крае почувствовали землетрясение из соседней республики

Толчки ощутили жители верхних этажей в Бийске

10 декабря 2025, 10:42, ИА Амител

Землетрясение / Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В Улаганском районе Республики Алтай 9 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,9. Почувствовали толчки и бийчане, об этом они написали в Telegram-канале "Бийск 22".

О сейсмособытии сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай. По данным ведомства, землетрясение случилось в 17:49, в 15 км на северо-запад от села Чибит Улаганского района.

«В пятидесятикилометровую зону попали восемь населенных пунктов Улаганского, Кош-Агачского, Онгудайского районов: Акташ, Улаган, Чибит, Чибиля, Кара-Кудюр, Иодро, Акбом, Курай. Местным населением толчки ощущались», – информирует управление.

Жители Зеленого Клина, района Табачной фабрики и Заречья в Бийске ощутили толчки на верхних этажах многоквартирных домов.

Пользователи пишут:

"На девятом этаже на "Зеленке" неплохо почувствовали";

"На "Табачке" девятый этаж хорошо тряхнуло";

"Было, было. Неплохо так на пятом этаже чувствовалось, вспомнился 2003 год".

В прошлый раз колебания земной поверхности произошли в июле в Кош-Агачском районе. В том же месяце землетрясение из Казахстана "докатилось" до Алтайского края – у жителей Барнаула качались люстры, хотя эпицентр был достаточно далеко, в районе Усть-Каменогорска.