На Алтае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

В эпицентре интенсивность подземных толчков составила 5,5

30 июля 2025, 11:30, ИА Амител

Трещина / Фото: unsplash.com / Jens Aber

В Республике Алтай зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным оперативной обработки, сейсмособытие произошло в ночь на 30 июля - в 00:32 по московскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в Кош-Агачском районе, примерно в 30 км юго-западнее села Кызыл-Таш. Здесь интенсивность сотрясений составила 5,5.

Отметим, что землетрясение магнитудой 4 балла считается умеренным. Такие колебания могут ощущаться людьми и вызывать дребезжания стекол в домах.

А в Камчатском крае 30 июля произошло землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки почувствовали в Петропавловске-Камачатском, а также в городе Северо-Курильске Сахалинской области, где их мощность достигла 7,9. Подробнее о сейсмособытии и его последствиях можно прочитать здесь.