На Алтае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
В эпицентре интенсивность подземных толчков составила 5,5
30 июля 2025, 11:30, ИА Амител
В Республике Алтай зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Согласно данным оперативной обработки, сейсмособытие произошло в ночь на 30 июля - в 00:32 по московскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в Кош-Агачском районе, примерно в 30 км юго-западнее села Кызыл-Таш. Здесь интенсивность сотрясений составила 5,5.
Отметим, что землетрясение магнитудой 4 балла считается умеренным. Такие колебания могут ощущаться людьми и вызывать дребезжания стекол в домах.
А в Камчатском крае 30 июля произошло землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки почувствовали в Петропавловске-Камачатском, а также в городе Северо-Курильске Сахалинской области, где их мощность достигла 7,9. Подробнее о сейсмособытии и его последствиях можно прочитать здесь.
12:27:02 30-07-2025
Гнев земли. Страшновато.
12:49:11 30-07-2025
Почему население не было своевременно и заранее оповещено о начале землетрясения?
Надо бы скорректировать премиальный фонд сотрудников Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН в сторону уменьшения в связи с отсутствием проактивной позиции в прогнозах.