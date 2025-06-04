Толчки ощутили жители села Пуштулим

04 июня 2025, 11:03, ИА Амител

Землетрясение / Фото: unsplash.com

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Алтайском крае вблизи села Пуштулим Ельцовского района. Об этом рассказали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло около девяти часов утра. Интенсивность в эпицентре составила 5,6.

Источник: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Как сообщает "Толк" со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что жалоб от населения не поступало. По предварительной информации, толчки ощутили только жители села.