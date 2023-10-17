В Алтайском крае пожарные эвакуировали мужчину из труднопроходимой местности
72-летнего старика в тяжелом состоянии нашли рыбаки в домике на берегу Чарыша
17 октября 2023, 11:31, ИА Амител
В Алтайском крае пожарные спасли мужчину из труднопроходимой местности на реке Чарыш.
Как сообщили в МЧС региона, в ночь на 17 октября рыбаки решили переночевать в урочище Чулан и обнаружили в домике на берегу старика. Он был в тяжелом состоянии.
На место вызвали скорую, но преодолеть 20 км от села Чарыш до урочища медики не смогли, поэтому они обратились за помощью к спасателям.
"К урочищу на пожарном ЗИЛе выехали наши бойцы, знающие местность. Взяв с собой фельдшера, они добрались до избушки. Часть пути пришлось пройти пешком, даже для проходимой техники там нет проезда. Ночью нести 72-летнего мужчину было опасно, и вместе с парнями, вызвавшими помощь, эвакуировали пострадавшего на лодке. Это тоже было непросто, но спасательная операция успешно завершена", – рассказал Юрий Попов, начальник 71-й ПСЧ 7-го пожарно-спасательного отряда.
Сейчас пенсионер находится в больнице. По предварительной информации, он перенес инсульт.
11:47:48 17-10-2023
Ну молодцы
12:04:18 17-10-2023
спасатели, пожарные - едины?!
12:07:03 17-10-2023
Если бы на себе тащили, по болота. А на ЗИЛе любой сможет.
17:25:36 17-10-2023
Гость (12:07:03 17-10-2023) Если бы на себе тащили, по болота. А на ЗИЛе любой сможет. ... Зачем на себе? Это долго и опасно для пострадавшего.
16:24:33 17-10-2023
здоровья деду. А МЧС-никам респект и уважуха!!