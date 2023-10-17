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В Алтайском крае пожарные эвакуировали мужчину из труднопроходимой местности

72-летнего старика в тяжелом состоянии нашли рыбаки в домике на берегу Чарыша

17 октября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае пожарные спасли мужчину из труднопроходимой местности на реке Чарыш.

Как сообщили в МЧС региона, в ночь на 17 октября рыбаки решили переночевать в урочище Чулан и обнаружили в домике на берегу старика. Он был в тяжелом состоянии.

На место вызвали скорую, но преодолеть 20 км от села Чарыш до урочища медики не смогли, поэтому они обратились за помощью к спасателям.

"К урочищу на пожарном ЗИЛе выехали наши бойцы, знающие местность. Взяв с собой фельдшера, они добрались до избушки. Часть пути пришлось пройти пешком, даже для проходимой техники там нет проезда. Ночью нести 72-летнего мужчину было опасно, и вместе с парнями, вызвавшими помощь, эвакуировали пострадавшего на лодке. Это тоже было непросто, но спасательная операция успешно завершена", – рассказал Юрий Попов, начальник 71-й ПСЧ 7-го пожарно-спасательного отряда. 

Сейчас пенсионер находится в больнице. По предварительной информации, он перенес инсульт.

Алтайский край спасение людей МЧС

Комментарии 5

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Гость

11:47:48 17-10-2023

Ну молодцы

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Гость

12:04:18 17-10-2023

спасатели, пожарные - едины?!

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Гость

12:07:03 17-10-2023

Если бы на себе тащили, по болота. А на ЗИЛе любой сможет.

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Гость

17:25:36 17-10-2023

Гость (12:07:03 17-10-2023) Если бы на себе тащили, по болота. А на ЗИЛе любой сможет. ... Зачем на себе? Это долго и опасно для пострадавшего.

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Мимопроходящий

16:24:33 17-10-2023

здоровья деду. А МЧС-никам респект и уважуха!!

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