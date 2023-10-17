В Алтайском крае пожарные эвакуировали мужчину из труднопроходимой местности

72-летнего старика в тяжелом состоянии нашли рыбаки в домике на берегу Чарыша

17 октября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае пожарные спасли мужчину из труднопроходимой местности на реке Чарыш.

Как сообщили в МЧС региона, в ночь на 17 октября рыбаки решили переночевать в урочище Чулан и обнаружили в домике на берегу старика. Он был в тяжелом состоянии.

На место вызвали скорую, но преодолеть 20 км от села Чарыш до урочища медики не смогли, поэтому они обратились за помощью к спасателям.

"К урочищу на пожарном ЗИЛе выехали наши бойцы, знающие местность. Взяв с собой фельдшера, они добрались до избушки. Часть пути пришлось пройти пешком, даже для проходимой техники там нет проезда. Ночью нести 72-летнего мужчину было опасно, и вместе с парнями, вызвавшими помощь, эвакуировали пострадавшего на лодке. Это тоже было непросто, но спасательная операция успешно завершена", – рассказал Юрий Попов, начальник 71-й ПСЧ 7-го пожарно-спасательного отряда.

Сейчас пенсионер находится в больнице. По предварительной информации, он перенес инсульт.