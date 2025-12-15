В Алтайском крае пригородные поезда начали ходить по зимнему графику

С переходом на зимнее расписание на ряде направлений отменены дачные остановки

15 декабря 2025, 11:45, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с 14 декабря пригородные поезда перешли на зимний график движения. Об этом сообщили в региональном Минтрансе, уточнив, что изменения носят незначительный характер и будут действовать до весны.

Согласно информации ведомства, у десяти пригородных поездов, курсирующих по территории края, время отправления и прибытия скорректировано в пределах от четырех до девяти минут. Пассажирам рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок.

Одновременно с переходом на зимнее расписание на ряде направлений отменены дачные остановки. Речь идет о маршрутах Заринского, Ребрихинского, Алейского и Каменского направлений. Возобновить работу этих остановочных пунктов планируется с 1 апреля 2026 года.

При этом общее количество пригородных поездов в регионе осталось прежним. В зимний период по будням курсируют 39 пар поездов, по выходным – 32 пары. Летом расписание предусматривает 43 пары поездов в будние дни и 38 – в выходные. В Минтрансе подчеркнули, что изменения касаются только графика и отдельных остановок, а сама маршрутная сеть сохраняется без сокращений.

Ранее сообщалось, что российская чартерная авиакомпания Azur Air в рамках зимнего расписания будет чаще летать из Барнаула на курорты Юго-Восточной Азии.