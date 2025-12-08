Новый год к нам мчится. Как поезд Деда Мороза привез в Барнаул кусочек сказки
Праздничный поезд впервые за три года добрался до столицы края
08 декабря 2025, 15:10, ИА Амител
8 декабря в Барнаул прибыл поезд Деда Мороза. С самого утра волшебная передвижная резиденция главного зимнего волшебника страны развлекает детей и взрослых на перроне железнодорожного вокзала. Дед Мороз, Снегурочка и их помощники поприветствовали всех желающих, погружая в атмосферу настоящей зимней сказки.
Для посетителей открыты вагон-лавка с фотокупе, вагон-ресторан и, конечно, вагон "Снежная Королева", который в этом году впервые включен в состав поезда. В этом вагоне путешественники могут совершить незабываемое путешествие в ледяное царство и мир кривых зеркал, а в конце их ждет встреча с самой Снежной Королевой.
Для тех, кто хочет погрузиться в волшебство еще глубже, есть специальная программа с квестами, встречей с Дедом Морозом, чаепитием или кукольным спектаклем. Билеты на эту программу нужно было приобрести заранее. Мы заглянули туда для вас. Всю красоту смотрите в нашем фоторепортаже.
Поезд Деда Мороза в этом году проедет более 20 тысяч километров, посетив около 70 городов страны. В Барнауле праздничная программа продлится до 17:35, после чего состав отправится дальше по Алтайскому краю.
9 декабря с 9:00 до 10:30 Поезд Деда Мороза сделает остановку на станции Кулунда. В этот же день, 9 декабря, с 11:45 до 13:15 передвижная резиденция главного волшебника страны будет встречать гостей на станции Славгород.
В Кулунде и Славгороде запланирована уличная программа с Дедом Морозом без продажи билетов и свободного посещения вагонов в составе поезда.
15:41:32 08-12-2025
Ребятишки какие хорошенькие, глазки блестят, конечно же праздник для них! А снегурка на нашу продавщицу из марии-ра очень сильно похожа :)
22:29:03 09-12-2025
По телеку видел. Решетчатое ограждение и грустные ребятишки за этим забором смотрящие на праздник
03:47:51 10-12-2025
Гость (22:29:03 09-12-2025) По телеку видел. Решетчатое ограждение и грустные ребятишки ... У меня друг водил дочь на это мероприятие. Довольна несказанно. Лично мне поровну, у меня дите взрослое. Но зачем врать про реальность? В реальности все дети получили море радости. Да. Это стоило денег. Да. Билеты быстро кончились. Из числа непопавших видимо и были дети за забором. Зачем родители их туда приводили и наносили психологическую травму - не понимаю: ну не смог ты своему ребенку обеспечить участие в празднике - ну зачем ты его тащишь смотреть на праздник из кустов? Ты чем ребенку лучше сделаешь?