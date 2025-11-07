НОВОСТИТуризм

В Барнауле увеличили число рейсов в Таиланд и Вьетнам на время зимы

Улететь можно будет в Камрань, Паттайю и на Пхукет

07 ноября 2025, 15:29, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Российская чартерная авиакомпания AZUR air в рамках зимнего расписания будет чаще летать из Барнаула на курорты Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил телеграм-канал аэропорта краевой столицы.

Там отметили, что AZUR air будет летать в Камрань (Вьетнам) один раз в 12 дней. С такой же частотой рейсы будут выполняться в Паттайю (Таиланд). При этом улететь на курортный остров Пхукет в Таиланде можно будет один раз в неделю.

«Увеличение рейсов позволит пассажирам легче планировать путешествия и получать больше удобных вариантов перелетов», – заявили в аэропорту.

В воздушной гавани подчеркнули, что увеличение количества рейсов по сравнению с зимним периодом прошлого года стало возможным благодаря росту спроса на перелеты со стороны туристов.

Напомним, прямые рейсы из аэропорта Барнаула во Вьетнам были возобновлены в апреле 2025 года.

Самолет / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почему среди жителей Алтая популярны рейсы во Вьетнам и сколько стоит отдых?

Весной 2025 года возобновили чартеры из Барнаула в эту страну, расположенную на побережье Южно-Китайского моря
НОВОСТИАлтай

Барнаул Туризм авиаперевозки Аэропорт

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

17:06:14 07-11-2025

Хорошая новость, Пхукет ждет нас :-)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:07:14 07-11-2025

Гость (17:06:14 07-11-2025) Хорошая новость, Пхукет ждет нас :-)... да кому ты там нужон!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:41:23 07-11-2025

Для меня пенсионера, пенсия от получки до получки, Пхукет, как тот локоть, как не изворачивайся, не укусишь, но если бы я мог воровать, жульничать, то этот вариант можно было рассмотреть.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров