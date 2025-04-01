В Алтайском крае с 1 апреля проиндексировали выплаты нескольким категориям пенсионеров
Социальные пенсии выросли на 14,75%
01 апреля 2025, 11:25, ИА Амител
С 1 апреля в Алтайском крае проиндексировали социальные пенсии более 75 тысячам пенсионеров. Выплаты выросли на 14,75%. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Алтайскому краю.
В отличие от страховой, социальную пенсию назначают тем, у кого нет достаточного трудового стажа или нужного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца.
"Для удобства граждан индексация социальных пенсий была проведена автоматически, обращаться в отделение СФР по Алтайскому краю жителям не пришлось. Выплата пенсий в проиндексированном размере начнется в апреле в соответствии с графиком доставки", – пояснила управляющий отделением Соцфонда по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.
Одновременно с социальными проиндексировали пенсии по государственному обеспечению следующим категориям граждан:
- участникам Великой Отечественной войны;
- награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда";
- военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и членам их семей;
- пребывавшим в добровольческих формированиях;
- пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и членам их семей.
Также на 14,75% увеличили дополнительное материальное обеспечение 92 жителям Алтайского края:
- награжденным орденами Ленина, "За заслуги перед Отечеством", Трудовой Славы;
- лауреатам Ленинской и Государственной премий.
11:46:24 01-04-2025
Когда уже на молодежь обратят внимание! Именно у этой молодой и перспективной категории населения есть объективная потребность в ПОДДЕРЖКЕ!!! со стороны ГОСУДАРСТВА!!!
09:52:59 03-04-2025
Пенсионеры( прочие....) тоже хотят кушать и просто - жить!