В Алтайском крае с 1 апреля проиндексировали выплаты нескольким категориям пенсионеров

Социальные пенсии выросли на 14,75%

01 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

С 1 апреля в Алтайском крае проиндексировали социальные пенсии более 75 тысячам пенсионеров. Выплаты выросли на 14,75%. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Алтайскому краю.

В отличие от страховой, социальную пенсию назначают тем, у кого нет достаточного трудового стажа или нужного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца.

"Для удобства граждан индексация социальных пенсий была проведена автоматически, обращаться в отделение СФР по Алтайскому краю жителям не пришлось. Выплата пенсий в проиндексированном размере начнется в апреле в соответствии с графиком доставки", – пояснила управляющий отделением Соцфонда по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Одновременно с социальными проиндексировали пенсии по государственному обеспечению следующим категориям граждан:

участникам Великой Отечественной войны;

награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда";

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и членам их семей;

пребывавшим в добровольческих формированиях;

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и членам их семей.

Также на 14,75% увеличили дополнительное материальное обеспечение 92 жителям Алтайского края: