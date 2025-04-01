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В Алтайском крае с 1 апреля проиндексировали выплаты нескольким категориям пенсионеров

Социальные пенсии выросли на 14,75%

01 апреля 2025, 11:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

С 1 апреля в Алтайском крае проиндексировали социальные пенсии более 75 тысячам пенсионеров. Выплаты выросли на 14,75%. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Алтайскому краю.

В отличие от страховой, социальную пенсию назначают тем, у кого нет достаточного трудового стажа или нужного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца.

"Для удобства граждан индексация социальных пенсий была проведена автоматически, обращаться в отделение СФР по Алтайскому краю жителям не пришлось. Выплата пенсий в проиндексированном размере начнется в апреле в соответствии с графиком доставки", – пояснила управляющий отделением Соцфонда по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Одновременно с социальными проиндексировали пенсии по государственному обеспечению следующим категориям граждан:

  • участникам Великой Отечественной войны;
  • награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда";
  • военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и членам их семей;
  • пребывавшим в добровольческих формированиях;
  • пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и членам их семей.

Также на 14,75% увеличили дополнительное материальное обеспечение 92 жителям Алтайского края:

  • награжденным орденами Ленина, "За заслуги перед Отечеством", Трудовой Славы;
  • лауреатам Ленинской и Государственной премий.

Алтайский край пенсии выплаты

Комментарии 2

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Гость

11:46:24 01-04-2025

Когда уже на молодежь обратят внимание! Именно у этой молодой и перспективной категории населения есть объективная потребность в ПОДДЕРЖКЕ!!! со стороны ГОСУДАРСТВА!!!

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Евгения

09:52:59 03-04-2025

Пенсионеры( прочие....) тоже хотят кушать и просто - жить!

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