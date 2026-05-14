В Алтайском крае ребенок-инвалид пострадал после нападения рецидивиста
Проверку организовала прокуратура Алтайского края
14 мая 2026, 16:18, ИА Амител
В Солонешном задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка с инвалидностью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Как сообщили в региональных СУ СКР и ГУ МВД России, инцидент произошел днем 11 мая в общественном месте. По версии следствия, 32-летний местный житель причинил телесные повреждения ребенку с ограниченными возможностями здоровья.
После произошедшего сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Позже материалы передали для расследования в краевой Следственный комитет.
Подозреваемого задержали. По данным правоохранителей, ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Параллельно проверку организовала прокуратура Алтайского края. Глава ведомства Антон Герман поручил территориальному прокурору установить причины и обстоятельства случившегося.
В Следкоме отметили, что в рамках расследования действиям фигуранта дадут принципиальную юридическую оценку. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления и прокуратуры края.
Ранее сообщалось, о жестокой расправе над 15-летним школьником из села Усть-Иша двумя местными жителями. При этом от семьи якобы скрывают подробности расследования и один из убийц проходит как свидетель, а в отношении матери погибшего ребенка завели два административных дела.
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