В Алтайском крае ребенок-инвалид пострадал после нападения рецидивиста

Проверку организовала прокуратура Алтайского края

14 мая 2026, 16:18, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Солонешном задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка с инвалидностью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщили в региональных СУ СКР и ГУ МВД России, инцидент произошел днем 11 мая в общественном месте. По версии следствия, 32-летний местный житель причинил телесные повреждения ребенку с ограниченными возможностями здоровья.

После произошедшего сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Позже материалы передали для расследования в краевой Следственный комитет.

Подозреваемого задержали. По данным правоохранителей, ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Параллельно проверку организовала прокуратура Алтайского края. Глава ведомства Антон Герман поручил территориальному прокурору установить причины и обстоятельства случившегося.

В Следкоме отметили, что в рамках расследования действиям фигуранта дадут принципиальную юридическую оценку. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления и прокуратуры края.

Ранее сообщалось, о жестокой расправе над 15-летним школьником из села Усть-Иша двумя местными жителями. При этом от семьи якобы скрывают подробности расследования и один из убийц проходит как свидетель, а в отношении матери погибшего ребенка завели два административных дела.