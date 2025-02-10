В Алтайском крае рекордно выросли зарплаты у кассиров, продавцов-консультантов и грузчиков
При этом доля таких вакансий с полной занятостью уменьшилась, а с частичной – выросла
10 февраля 2025, 16:45, ИА Амител
За год в Алтайском крае существенно выросли зарплаты у сотрудников сферы ретейла: продавцов-консультантов, кассиров и грузчиков. Об этом сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.ру".
Нехватка персонала на рынке труда наблюдается уже не первый год. Предприятия большинства отраслей вынуждены бороться за сотрудников с помощью зарплат. Ретейл включился в зарплатную гонку несколько позже, однако именно здесь за год произошел их рекордный рост.
Так, по наиболее востребованным вакансиям кассиров-операционистов медианная зарплата в Алтайском крае за год выросла на 46% (46 тысяч рублей). Рост в регионе также показали заработные платы продавцов-консультантов (+24% – 42,6 тысячи рублей) и грузчиков (+13% – 44 тысячи рублей).
При этом структура вакансий за год также изменилась. В 2024 году 65% вакансий предполагали полный рабочий день, а в 2025-м их доля снизилась уже до 40%. Доля вакансий с частичной занятостью, наоборот, выросла с 18 до 39%. Наибольшим спросом среди соискателей пользовались вакансии с частичной занятостью. По ним количество откликов выросло на 117% за год.
"Для ретейлеров вакансии с временной занятостью – это один из наиболее эффективных инструментов найма, который регулярно и давно используется", – подчеркивают эксперты "Зарплата.ру".
16:51:15 10-02-2025
Так вот изза чего цены на жратву выросли.. А мы то знать не знам..
17:25:31 10-02-2025
При конских ценах, ВВП растет, как на дрожжах, есть чем хвалится Мишустину перед нашим ВВП. С таким ростом ВВП и Пендосии обгоним, а не только немецкую ВВП, как в прошлом году. Торгашам не грех своим подручным на кассах и в подсобках денежку к зарплате добавить.
02:09:21 11-02-2025
Филипп Филиппыч (17:25:31 10-02-2025) При конских ценах, ВВП растет, как на дрожжах, есть чем хвал... Вы сначала разберитесь в ввп ,как он растёт, за счёт чего растёт , какой отрасли, кто имеет деньги на руках ,на что их тратит, потом заикайтесь про "догоним и обгоним" . Явно же ничего не поняли ,раз сравниваете ввп Германии и РФ.
09:56:19 11-02-2025
Сначала неприлично выросли цены на продукты, даже на социально значимые. И ещё, зарплаты продавцов- кассиров , может и выросли, но количество обслуживающего персонала намного сократилось. И пашут продавцы за себя,и за того парня, как говорится. Плюс за уборщиц , грузчиков и ,зачастую парни, ещё и дворников.