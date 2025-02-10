В Алтайском крае рекордно выросли зарплаты у кассиров, продавцов-консультантов и грузчиков

При этом доля таких вакансий с полной занятостью уменьшилась, а с частичной – выросла

10 февраля 2025, 16:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

За год в Алтайском крае существенно выросли зарплаты у сотрудников сферы ретейла: продавцов-консультантов, кассиров и грузчиков. Об этом сообщает сервис по поиску работы "Зарплата.ру".

Нехватка персонала на рынке труда наблюдается уже не первый год. Предприятия большинства отраслей вынуждены бороться за сотрудников с помощью зарплат. Ретейл включился в зарплатную гонку несколько позже, однако именно здесь за год произошел их рекордный рост.

Так, по наиболее востребованным вакансиям кассиров-операционистов медианная зарплата в Алтайском крае за год выросла на 46% (46 тысяч рублей). Рост в регионе также показали заработные платы продавцов-консультантов (+24% – 42,6 тысячи рублей) и грузчиков (+13% – 44 тысячи рублей).

При этом структура вакансий за год также изменилась. В 2024 году 65% вакансий предполагали полный рабочий день, а в 2025-м их доля снизилась уже до 40%. Доля вакансий с частичной занятостью, наоборот, выросла с 18 до 39%. Наибольшим спросом среди соискателей пользовались вакансии с частичной занятостью. По ним количество откликов выросло на 117% за год.