В Алтайском крае сезон активности клещей идет на спад

При обнаружении присосавшегося клеща следует как можно быстрее обратиться в травмпункт или поликлинику

04 июля 2026, 11:02, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае отмечается спад активности клещей. За последнюю неделю от укусов паразитов пострадали 169 человек, тогда как неделей ранее было зарегистрировано 363 таких случая. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, с начала эпидемического сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились уже 6509 жителей региона.

По данным ведомства, тенденция к снижению активности клещей сохраняется. Для сравнения: две недели назад было зарегистрировано 471 обращение, а за прошедшую неделю — 169.

С начала сезона в регионе выявлен 161 случай присасывания клещей, зараженных возбудителем сибирского клещевого тифа. Кроме того, зарегистрировано 34 случая с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз и 16 случаев клещевого вирусного энцефалита. Всем пострадавшим назначено необходимое лечение.

В Роспотребнадзоре напомнили, что экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином необходимо проводить в течение 72 часов после укуса, если лабораторно подтверждено, что клещ был заражен вирусом клещевого энцефалита, а также непривитым людям или тем, кто не завершил курс вакцинации.

При этом детям до 18 лет, не привитым против клещевого энцефалита, иммуноглобулин вводят независимо от результатов исследования клеща.

Специалисты также рекомендуют при посещении лесов, парков и других природных территорий пользоваться репеллентами, регулярно осматривать себя, детей и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща следует как можно быстрее обратиться в травмпункт или поликлинику.