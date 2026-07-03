Число заболевших клещевым энцефалитом на Алтае достигло 13 человек
С начала эпидемического сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились 3149 человек
03 июля 2026, 13:16, ИА Амител
В Республике Алтай с начала сезона активности клещей зарегистрировано 13 случаев клещевого вирусного энцефалита. Всего с укусами паразитов к медикам обратились более трех тысяч человек.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю от клещей пострадали 156 жителей республики, в том числе 41 ребенок. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 134 случая.
Наибольшее число пострадавших за неделю зафиксировано в Горно-Алтайске — 44 человека. В Турочакском районе клещи покусали 21 жителя, в Чемальском — 20, в Майминском — 16, в Усть-Канском — 15, в Усть-Коксинском — 14.
С начала эпидемического сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились 3149 человек, из них 1026 — дети. По данным специалистов, клещи остаются активными на всей территории Республики Алтай.
В настоящее время лабораторно подтверждено 13 случаев клещевого вирусного энцефалита, 14 случаев иксодового клещевого боррелиоза и 15 случаев клещевого сыпного тифа.
Одновременно в регионе продолжаются акарицидные мероприятия. На сегодняшний день специалисты обработали от клещей более 944 гектаров территорий.
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