Число заболевших клещевым энцефалитом на Алтае достигло 13 человек

С начала эпидемического сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились 3149 человек

03 июля 2026, 13:16, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Республике Алтай с начала сезона активности клещей зарегистрировано 13 случаев клещевого вирусного энцефалита. Всего с укусами паразитов к медикам обратились более трех тысяч человек.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю от клещей пострадали 156 жителей республики, в том числе 41 ребенок. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 134 случая.

Наибольшее число пострадавших за неделю зафиксировано в Горно-Алтайске — 44 человека. В Турочакском районе клещи покусали 21 жителя, в Чемальском — 20, в Майминском — 16, в Усть-Канском — 15, в Усть-Коксинском — 14.

С начала эпидемического сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились 3149 человек, из них 1026 — дети. По данным специалистов, клещи остаются активными на всей территории Республики Алтай.

В настоящее время лабораторно подтверждено 13 случаев клещевого вирусного энцефалита, 14 случаев иксодового клещевого боррелиоза и 15 случаев клещевого сыпного тифа.

Одновременно в регионе продолжаются акарицидные мероприятия. На сегодняшний день специалисты обработали от клещей более 944 гектаров территорий.