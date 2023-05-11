"Просто я пожарный". На Алтае спасатель в выходной вытащил из горящего дома семью

Возгорание произошло в селе Косиха

11 мая 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Виталий Попов, пожарный 28-й пожарно-спасательной части, в свой выходной спас семью – трёхлетнего ребёнка, его маму и бабушку. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пожар произошёл в селе Косиха.

Как рассказал Попов, он был дома, когда услышал крик жены с улицы о пожаре. Неподалёку горел частный дом – крыша и стены были охвачены огнём. Он попросил соседа вызвать пожарных, а сам вбежал в горящее здание и отключил электричество.

"В первой квартире я помог двум проживающим там пенсионерам быстро выйти. Зайдя в горящую квартиру, я увидел испуганные глаза двух женщин и ребёнка, не понимающих, что произошло. Я мигом разбил окно и вытащил их всех по очереди на улицу. Просто я пожарный и точно знаю, что нужно делать", – рассказал спасатель.

Как отметили в МЧС, общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении огня было задействовано семь человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее в Барнауле пожарные спасли ребёнка из окна барнаульской многоэтажки.