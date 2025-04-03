В Алтайском крае стали реже выдавать ипотечные кредиты
Кроме того, падение отмечается и в числе заключения сделок на долевое строительство
03 апреля 2025, 13:30, ИА Амител
Жители Алтайского края за первые три месяца 2025 года оформили 3234 ипотечных займа – на 40% меньше по сравнению с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные регионального Росреестра.
Так, меньше всего ипотек выдали в январе – 745. По итогам марта этот показатель вырос до 1257. Также снижается и число участников долевого строительства: к концу первого квартала было заключено всего 1239 таких договоров – на 22,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
По оценке специалистов, спад есть, однако не критичный. Одна из причин изменения ситуации на рынке – завершение программы льготной ипотеки и рост ключевой ставки ЦБ РФ.
13:41:23 03-04-2025
Государству сделать бы 1 льготную ипотеку на человека раз в 15 лет.
Это позволит массам улучшить квартирные условия, и усложнить условия раздувающим пузырь инвесторам, скупающим по 20-30 квартир.
15:25:29 03-04-2025
Гость (13:41:23 03-04-2025) Государству сделать бы 1 льготную ипотеку на человека раз в ... инвестор пойдет и найдет 30 людей, возьмет на них ипотеку, схема элементарная же
14:53:25 03-04-2025
Кто эти люди которые берут ипотеку под 30 процентов?
Беспечные миллионеры или просто не далёкие?
15:20:59 03-04-2025
Гость (14:53:25 03-04-2025) Кто эти люди которые берут ипотеку под 30 процентов? Бес... 95% берут семейную ипотеку под 6%
15:28:49 03-04-2025
В этой статистике интересно другое. Если большинство берет семейную ипотеку, то это только на новостройки же. В месяц в районе 800 допустим льготных ипотек. Из них большая часть на квартиры, ну допустим 500. Что быстрее в таком случае кончится, новостройки или льготная ипотека?