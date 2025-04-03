В Алтайском крае стали реже выдавать ипотечные кредиты

Кроме того, падение отмечается и в числе заключения сделок на долевое строительство

03 апреля 2025, 13:30, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Алтайского края за первые три месяца 2025 года оформили 3234 ипотечных займа – на 40% меньше по сравнению с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные регионального Росреестра.

Так, меньше всего ипотек выдали в январе – 745. По итогам марта этот показатель вырос до 1257. Также снижается и число участников долевого строительства: к концу первого квартала было заключено всего 1239 таких договоров – на 22,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По оценке специалистов, спад есть, однако не критичный. Одна из причин изменения ситуации на рынке – завершение программы льготной ипотеки и рост ключевой ставки ЦБ РФ.