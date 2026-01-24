В Алтайском крае стали выпускать больше мармелада

Оборот вырос почти на 25%

24 января 2026, 20:35, ИА Амител

Мармелад / Сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

Согласно данным Алтайкрайстата, в 2025 году фруктово-ягодный мармелад, приготовленный путем уваривания пюре с сахаром, пользовался большим спросом среди кондитеров Алтайского края.

За 11 месяцев минувшего года региональные производители изготовили 379 тонн этой сладости, что демонстрирует прирост на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (январь – ноябрь).

В сообщении отмечается: "Главные мощности по выпуску желейного десерта сосредоточены в Барнауле и Тальменском районе. Практически весь объем производства (97%) обеспечивается малыми и микропредприятиями, включая индивидуальных предпринимателей".