В Алтайском крае стали выпускать больше мармелада
Оборот вырос почти на 25%
24 января 2026, 20:35, ИА Амител
Мармелад / Сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru
Согласно данным Алтайкрайстата, в 2025 году фруктово-ягодный мармелад, приготовленный путем уваривания пюре с сахаром, пользовался большим спросом среди кондитеров Алтайского края.
За 11 месяцев минувшего года региональные производители изготовили 379 тонн этой сладости, что демонстрирует прирост на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (январь – ноябрь).
В сообщении отмечается: "Главные мощности по выпуску желейного десерта сосредоточены в Барнауле и Тальменском районе. Практически весь объем производства (97%) обеспечивается малыми и микропредприятиями, включая индивидуальных предпринимателей".
02:45:18 25-01-2026
И водки!
03:06:33 25-01-2026
Прорыв, однако...
09:48:21 25-01-2026
Гость (03:06:33 25-01-2026) Прорыв, однако...... Или рывок?)
08:55:30 25-01-2026
Ок. Также укажите динамику цен в АК на этот продукт. Можно ещё исследование на совокупность доступности по отношению к доходам населения. Если коротко стало ли от ваших достижений лучше жить народу?
14:49:05 25-01-2026
Дурик (08:55:30 25-01-2026) Ок. Также укажите динамику цен в АК на этот продукт. Можно е... Авось попрет, а может и не попрет, сам черт прогноз не даст.
10:20:59 25-01-2026
Водочку пьём, мармелад жуём - хорошо живём!
13:04:43 25-01-2026
Гость (10:20:59 25-01-2026) Водочку пьём, мармелад жуём - хорошо живём!... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!