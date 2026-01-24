НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае стали выпускать больше мармелада

Оборот вырос почти на 25%

24 января 2026, 20:35, ИА Амител

Мармелад / Сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru
Мармелад / Сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

Согласно данным Алтайкрайстата, в 2025 году фруктово-ягодный мармелад, приготовленный путем уваривания пюре с сахаром, пользовался большим спросом среди кондитеров Алтайского края.

За 11 месяцев минувшего года региональные производители изготовили 379 тонн этой сладости, что демонстрирует прирост на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (январь – ноябрь).

В сообщении отмечается: "Главные мощности по выпуску желейного десерта сосредоточены в Барнауле и Тальменском районе. Практически весь объем производства (97%) обеспечивается малыми и микропредприятиями, включая индивидуальных предпринимателей".

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

02:45:18 25-01-2026

И водки!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:06:33 25-01-2026

Прорыв, однако...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:21 25-01-2026

Гость (03:06:33 25-01-2026) Прорыв, однако...... Или рывок?)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дурик

08:55:30 25-01-2026

Ок. Также укажите динамику цен в АК на этот продукт. Можно ещё исследование на совокупность доступности по отношению к доходам населения. Если коротко стало ли от ваших достижений лучше жить народу?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:05 25-01-2026

Дурик (08:55:30 25-01-2026) Ок. Также укажите динамику цен в АК на этот продукт. Можно е... Авось попрет, а может и не попрет, сам черт прогноз не даст.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:59 25-01-2026

Водочку пьём, мармелад жуём - хорошо живём!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:43 25-01-2026

Гость (10:20:59 25-01-2026) Водочку пьём, мармелад жуём - хорошо живём!... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  -5 Нравится
Ответить
