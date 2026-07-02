В Алтайском крае стартовал масштабный ремонт дорог. На работы выделили 3,4 млрд рублей

Основное внимание сосредоточат на опорных селах и городах

02 июля 2026, 13:48, ИА Амител

Ремонт дорог в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае приступили к ремонту местных дорог в рамках регионального проекта "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", входящего в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Объем финансирования в этом году стал рекордным: городам и районам на обновление уличной сети выделили из краевого бюджета почти 3,4 млрд рублей. Основное внимание сосредоточат на опорных селах и городах. Подробности рассказали в региональном Минтрансе.

В частности, Южное ДСУ уже приступило к ремонту в десяти муниципалитетах. В планах дорожников из этого управления — обновить 14 объектов, общая протяженность которых составляет порядка 9,7 км. Ремонтные мероприятия охватят Алейский, Краснощековский, Поспелихинский, Усть‑Пристанский, Курьинский, Шипуновский, Чарышский и Усть‑Калманский районы.

«В Алейске идет капитальный ремонт переулка Солончакового — его протяженность составляет 1,3 километра, а стоимость работ оценивается в 40 миллионов рублей. На участке уже демонтировали старое асфальтовое покрытие и подготовили основание, отсыпав его щебнем. Следующим этапом станет укладка двух слоев нового асфальта. Дорога имеет важное значение для горожан: по ней ежегодно проходит крестный ход», — говорится в публикации.

Положительные результаты уже есть в Чарышском районе: в селе Красный Партизан привели в порядок более километра улицы Междуреченской — на участке уложили свежий асфальт и обустроили тротуары. На эти цели направили 23,5 млн рублей.

Еще один отремонтированный участок появился в селе Новичиха: там восстановили около полукилометра дорожного покрытия на улице Строительной.

Ранее сообщалось, что в Барнауле масштабный ремонт проспекта Строителей планируют завершить к августу.