В Алтайском крае стартовал второй день голосования в Госдуму и органы власти региона
В Барнауле и Рубцовске подтверждены нарушения правил агитации
19 сентября 2026, 09:24, ИА Амител
Второй день голосования на выборах депутатов Госдумы, краевого парламента и органов местного самоуправления стартовал в Алтайском крае. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут принимать граждан до 20:00.
Подробности рассказали в канале Избирательной комиссии Алтайского края в мессенджере Мах. Жителям региона предстоит заполнить вакансии трех уровней.
"На федеральных выборах за мандаты Госдумы соревнуются десять политических партий и 23 кандидата по трем одномандатным округам. На региональном уровне — семь партий: 849 кандидатов в краевых списках и еще 202 — по одномандатным округам. На местном — 144 кандидата в Алейске, Белокурихе и Залесовском муниципальном округе. Дистанционно проголосовать изъявили желание более 252 тысяч избирателей", — указано в сообщении.
Первый день голосования прошел без серьезных нарушений, однако в Центр общественного наблюдения Алтайского края поступило несколько десятков сообщений о возможной незаконной агитации. По закону предвыборная агитация прекращается в полночь по местному времени первого дня голосования (п. 2 ст. 49 Федерального закона № 67-ФЗ).
Тем не менее некоторые участники кампании не успели вовремя остановиться. Ряд партий в этом году активно рассылали агитационные материалы через СМС, мессенджеры и соцсети, что вызывало недовольство граждан.
После наступления полуночи такие действия стали административным правонарушением — несколько случаев подтвердились в Барнауле и Рубцовске.
"Нарушения квалифицируются по статье 5.12 КоАП РФ — распространение агитационных материалов с нарушением избирательного законодательства. Штраф для граждан может составить до 20 тысяч рублей. Полиция зафиксировала обстоятельства для привлечения нарушителей к ответственности", — рассказали в Центре общественного наблюдения Алтайского края, призвав участников избирательного процесса соблюдать законодательство и не допускать подобных нарушений в дальнейшем.
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