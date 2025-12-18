В Алтайском крае установили новые лимиты роста коммунальных платежей на 2026 год

С января по сентябрь рост будет ограничен 1,7%, с октября — 11,2%, а если тарифы превысят эти лимиты, жители смогут получить компенсацию

18 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил предельные индексы роста оплаты за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

На какой рост тарифов рассчитывать жителям в 2026 году:

с 1 января по 30 сентября предельный индекс роста составляет 1,7%;

с 1 октября по 31 декабря предельный индекс роста увеличивается до 11,2%.

Эти показатели являются универсальными для всего региона. Важно отметить, что предельный индекс – это не прямой процент повышения итоговой суммы в квитанции, а максимально допустимый средний рост платежей по региону.

Согласно документу, если размер платежа в квитанции для конкретного потребителя превысит установленные лимиты, жители имеют право на денежную компенсацию.

Для сравнения: в 2025 году федеральными властями для Алтайского края был установлен средний индекс на уровне 15,5% с возможным отклонением до 2,5%, тем самым максимальный рост мог составить 18%.

Новые лимиты на 2026 год предполагают более сдержанный рост в первой половине года и существенное повышение во второй.