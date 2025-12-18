В Алтайском крае установили новые лимиты роста коммунальных платежей на 2026 год
С января по сентябрь рост будет ограничен 1,7%, с октября — 11,2%, а если тарифы превысят эти лимиты, жители смогут получить компенсацию
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил предельные индексы роста оплаты за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
На какой рост тарифов рассчитывать жителям в 2026 году:
с 1 января по 30 сентября предельный индекс роста составляет 1,7%;
с 1 октября по 31 декабря предельный индекс роста увеличивается до 11,2%.
Эти показатели являются универсальными для всего региона. Важно отметить, что предельный индекс – это не прямой процент повышения итоговой суммы в квитанции, а максимально допустимый средний рост платежей по региону.
Согласно документу, если размер платежа в квитанции для конкретного потребителя превысит установленные лимиты, жители имеют право на денежную компенсацию.
Для сравнения: в 2025 году федеральными властями для Алтайского края был установлен средний индекс на уровне 15,5% с возможным отклонением до 2,5%, тем самым максимальный рост мог составить 18%.
Новые лимиты на 2026 год предполагают более сдержанный рост в первой половине года и существенное повышение во второй.
А где механизм снижения платы за коммуналку?
Совсем краёв не видят?
15:55:20 18-12-2025
Гость (15:17:28 18-12-2025) А где механизм снижения платы за коммуналку?Совсем краёв... Интересно. Уголь дорожает каждый год? Дорожает. Оборудование ТЭЦ и запчасти к нему? Да. Трубы дорожают? Да. Техника для обслуживания сетей и запчасти к ней дорожают? Да. ГСМ для техники? Да. Зарплаты худо-бедно растут.
Теперь рассказывай о механизмах снижения, увидевший края.
16:04:22 18-12-2025
Гость (15:55:20 18-12-2025) Интересно. Уголь дорожает каждый год? Дорожает. Оборудовани... Согласен. Снижаться не будет от слова совсем.
16:06:24 18-12-2025
Гость (15:55:20 18-12-2025) Интересно. Уголь дорожает каждый год? Дорожает. Оборудовани... Добавлю к вашему комментарию - еще и налоги растут.
16:08:11 18-12-2025
Гость (15:55:20 18-12-2025) Интересно. Уголь дорожает каждый год? Дорожает. Оборудовани... вот именно ХУДО И БЕДНО растут з\п
16:26:35 18-12-2025
Гость (16:08:11 18-12-2025) вот именно ХУДО И БЕДНО растут з\п... И много накопишь ?
16:28:43 18-12-2025
Гость (16:08:11 18-12-2025) вот именно ХУДО И БЕДНО растут з\п... Но и худой и бедный рост зарплат энергетиков и отопителей, водопроводчиков и тд оказывает влияние на рост цен ЖКХ.
17:26:39 18-12-2025
Гость (16:08:11 18-12-2025) вот именно ХУДО И БЕДНО растут з\п...
У многих ЗП имеют отрицательный рост, но рост же...
17:00:04 18-12-2025
Гость (15:55:20 18-12-2025) Интересно. Уголь дорожает каждый год? Дорожает. Оборудовани... Сказочник, рассказывай сказки детскому саду.
17:09:05 18-12-2025
KU (17:00:04 18-12-2025) Сказочник, рассказывай сказки детскому саду.... А в чем он сказочник? Что из перечисленного не растет в цене ежегодно?
18:14:33 18-12-2025
Гость (15:17:28 18-12-2025) А где механизм снижения платы за коммуналку?Совсем краёв... Единственный механизм снижения оплаты за ЖКХ - дауншифтинг. Продавай свою квартиру и переезжай в студию. Ну и так далее по нисходящей. В землянке ЖКХ нету от слова совсем.
18:42:04 18-12-2025
Не! А с чего уголь то дорожает? (Абстрактная модель!)
Вот, лежит он себе и лежит, это уголь. Пришел дядька, накопал лопатой мешок, продал за руль. Хорошо! Но решил, что мало ему, пошел накопал два и решил продать за 2 ₽! Продал! Ещё лучше! Ну, и так далее..так при чем тут дорожающий уголь? Это дорожают дядькины хотелки, а не уголь.
21:23:08 18-12-2025
Гость (18:42:04 18-12-2025) Не! А с чего уголь то дорожает? (Абстрактная модель!)Вот... Ну как бы тебе разъяснить раз сам не въезжаешь? Ты про дядьку забудь (хотя он тоже кушать хочет, а продукты, одежда и инструмент дорожают), а вот техника для добычи дорожает и еще как! Карьерные самосвалы, экскаваторы, краны , погрузчики, запчасти и тд и тп. Дорожает металл- дорожает шахтная крепь. Дорожает ГСМ, а уголь с картера надо вывезти, экскаватор надо заправить. Растут налоги. Щахтеры касками стучат- им надо зарплату, спецодежду, инструмент.
06:33:10 19-12-2025
Гость (21:23:08 18-12-2025) Ну как бы тебе разъяснить раз сам не въезжаешь? Ты про дядьк... Ну как бы тебе разъяснить раз сам не въезжаешь? Все дорожает, кроме оплаты труда. Смекаешь?
07:08:31 19-12-2025
Гость (06:33:10 19-12-2025) Ну как бы тебе разъяснить раз сам не въезжаешь? Все дорожает... А как оплата труда связана с повышением цен на товары и услуги? Это два разных процесса, параллельных - но не одинаковых. Тут либо уменьшать объем своего потребления, чтобы вписаться в уровень текущих доходов, либо увеличивать объем своего дохода, чтобы сохранить объем потребления. В России, в силу традиций и менталитета, принято идти по первому пути. И при этом жаловаться - а чо они задирают цены, если у меня денег больше не становится. Так может оторвать джоппу от дивана, не? Предвижу одно только возможное возражение - а я пенс, мне некуда рвать джоппу. Такое ощущение иногда возникает, что здесь пенсионерский чат прямо, одни пенсы пишут.
08:34:41 19-12-2025
Гость (06:33:10 19-12-2025) Ну как бы тебе разъяснить раз сам не въезжаешь? Все дорожает... И? В кабинет к работодателю, за повышением зарплаты. Почему на этом основании ( Все дорожает, кроме оплаты труда.) тебе должны снизить тарифы ЖКХ?
17:48:09 02-01-2026
Потуги и бравадные отчёты о защите народа от повышения цен на жкх к сожалению выражается в повышение цен на жкх низкий вам поклон за заботу