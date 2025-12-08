"Модель устарела". Эксперт объяснил двухэтапный рост тарифов ЖКХ в 2026-м более чем на 10%
Эксперт заявил amic.ru, что правительству следует менять подход к формированию расценок на "коммуналку", но как это делать – пока непонятно
08 декабря 2025, 09:15, ИА Амител
Грядущее повышение тарифов ЖКХ говорит о том, что ряд механизмов, сдерживавших их рост еще недавно, перестали работать, кроме того, власти стремятся избежать политизации этой темы в год думских выборов, заявил amic.ru преподаватель ВШЭ, эксперт по ЖКХ Павел Склянчук.
Ранее стало известно, что расценки на "коммуналку" в 2026 году будут увеличены дважды. Согласно утвержденным правительством новым тарифам, их первый скачок произойдет уже с 1 января – на 1,7%. В октябре запланирован следующий рост, который будет различным в регионах страны. Скажем, в Тамбовской области он составит 17,5%, Москве – 15%, Республике Алтай – 11,6%, Алтайском крае – 10%.
Как отметил Павел Склянчук, отчасти нынешняя модель изменения тарифов ЖКХ напоминает ту, что действовала у нас до 2012 года, когда каждый регион и муниципалитет устанавливали их исходя из ситуации на местах.
«Это говорит о том, что механизмы, сдерживающие рост финансовой нагрузки на граждан, перестают работать», – пояснил собеседник.
Кроме того, все сильнее дает о себе знать специфика различных направлений "коммуналки", указал эксперт:
«Особенно ярко эта специфика проявилась в нашумевшей истории с долгами за электроэнергию в Северо-Кавказском федеральном округе. Становится все более очевидным, что электросетевой комплекс – это полноценная сфера экономики, которая гораздо ближе к энергетике, чем ЖКХ».
Одной из главных болевых точек остается теплоснабжение, где по-прежнему проявляются проблемы гигантских потерь тепла: от точки генерации до конечного потребителя, продолжает Павел Склянчук:
«Это можно считать издержками советской модели, когда строили централизованные системы теплоснабжения, закладывались мощности из расчета количества проживающего населения. Позднее города стали либо разрастаться, либо "скукоживаться", от чего появился избыток мощностей. И сейчас прежний подход становится проблемой».
Кроме того, постепенно меняется подход к формированию расценок на услуги ЖКХ, отмечает специалист:
«Очевидно, что необходимо вводить социальные нормы потребления, как их еще называют, двухступенчатые тарифы, чтобы для большинства граждан и семей с невысоким уровнем доходов была возможность иметь субсидии. Остальные должны получать услуги по экономически обоснованной стоимости. Однако как произвести подсчеты, пока непонятно из-за отсутствия методологии».
Что касается осеннего, более высокого повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2026 году, то оно вызвано политическими мотивами, предполагает Павел Склянчук.
«Вызвано это выборами в Госдуму. Как известно, тарифы ЖКХ традиционно используются участниками избирательной кампании. Чтобы минимизировать политизацию этой темы, судя по всему, было принято решение сдвинуть вторую индексацию на октябрь», – делает вывод эксперт.
Ранее Павел Склянчук назвал полумерой перенос крайнего срока оплаты за услуги ЖКХ и рассказал amic.ru об идее "коммунального депозита" в этой отрасли и бессрочных платежах.
09:39:40 08-12-2025
Если правительство закладывает в свои экономические модели только рост цен на всё - такое правительство желательно заменить. Рост цен - это неудовлетворительная работа правительства. Цены должны снижаться. ВОн доллар упал - где кратное снижение цен?
11:11:55 08-12-2025
Гость (09:39:40 08-12-2025) Если правительство закладывает в свои экономические модели т...
Известно где - в Америке! Бензин стал дешевле чем в России на 8%
12:43:06 08-12-2025
Гость (11:11:55 08-12-2025) Известно где - в Америке! Бензин стал дешевле чем в Росс... Какое отношение курс рубля к доллару имеет к ценникам на заправках США? Вы бредите? Там ничего дешевле не стало.
12:41:48 08-12-2025
Гость (09:39:40 08-12-2025) Если правительство закладывает в свои экономические модели т... А с чего вы это взяли? В какой экономической теории заложено понижение цен? Ресурс - невозобновляемый, его с каждым годом становится меньше. Почему этот ресурс должен дешеветь?
13:10:29 08-12-2025
Гость (12:41:48 08-12-2025) А с чего вы это взяли? В какой экономической теории заложено... А почему у нас при таких гигантских ресурсах почти на всё ,цены выше всех и нет намёка на какое то снижение?
09:41:13 08-12-2025
В Европе вон вообще ни сегодня завтра замёрзнут все
11:14:01 08-12-2025
Гость (09:41:13 08-12-2025) В Европе вон вообще ни сегодня завтра замёрзнут все ...
Говорили что они замёрзнут в зиму 2022-23. Нас опять обманули?
12:47:50 08-12-2025
Гость (09:41:13 08-12-2025) В Европе вон вообще ни сегодня завтра замёрзнут все ... Это вы так шутите? Где вы такое слышали? Вот просто ссылку дайте на тот же Первый канал, что там говорят, что Европа замерзнет. Никто не замерзнет. Констатируют лишь что для европейцев это станет гораздо дороже, чем раньше. СПГ из США в 4-5 раз дороже российского трубопроводного. Поэтому и будет дороже газ для европейских потребителей. А еще дорогой газ из США делает неконкурентноспособной экономику Европы. Не зря немецкий автопром массово строит заводы в США с целью релокации.
13:41:43 08-12-2025
Гость (12:47:50 08-12-2025) Это вы так шутите? Где вы такое слышали? Вот просто ссылку д... Прекращение поставок российского газа в европейские страны привело к тому, что европейцы там мерзнут, а производства останавливаются. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
10:37:23 08-12-2025
Скоро пенсия будет равна коммунальному платежу, пенсия индексируется на 6.8%, а коммунальные платежи на 10%.
12:11:55 08-12-2025
Гость (10:37:23 08-12-2025) Скоро пенсия будет равна коммунальному платежу, пенсия индек... Если бы на 10%. Как всегда, стыдливо умалчивают о так называемом предельно допустимом отклонении к тарифам, которое для Алтайского края установили в размере 2,5 %. Уж этой возможностью ещё повысить тарифы воспользуются, не так ли?
13:30:40 08-12-2025
Гость (10:37:23 08-12-2025) Скоро пенсия будет равна коммунальному платежу, пенсия индек... Гость, дьявол прячется в деталях, сначала на 1,7, а потом на 10, посчитай в уме на сколько истина будет?
10:54:48 08-12-2025
в советское время люди за ЖКХ платили 1/10 от небольшой заплаты, сегодня в большей части население платит 1/6 от зарплаты, а пенсионеры и то больше. Советское наследие, которое заграбастали "эффективные менеджеры" закончилось. Теперь для покрытия ущербов и убытков будут выше инфляции поднимать цены на свои "услуги". 30 лет бы не воровали из кассы, а реконструировали и ремонтировали вовремя изношенный фонд, то такого безобразного роста цен не было бы.
11:49:28 08-12-2025
правительству следует менять подход к формированию расценок на "коммуналку", но как это делать – менять прослойку, желательно с наличием мозгов, а не говорящей головы. Валить на советскую модель, только чтобы оправдаться..
11:57:20 08-12-2025
Продукты подорожали за 25 лет в среднем в 10 раз, ЖКХ в 20 раз. Мы все вместе сотни миллиардов переплачиваем за ЖКХ. Эти деньги уходят потом за границу на счета собственников ЖКХ.
12:13:49 08-12-2025
а может в 50-100 раз - считать не умеют или память короткая?
12:17:49 08-12-2025
Города массово застраиваются высотными стекловатниками по проектам как в Анталии или субтропическом Китае с остеклением от пола до потолка с внешними стенами в один силикатный блок, где жизнь возможна только пока работает множество электродвигателей от насосов до лифтов. Отсюда и обвальный рост тарифов. И уже по соотношению доходы/расходы платим больше, чем в "выгнивающей и вымерзающей гейропе" (естественно, в самых жирных кавычках). И то ли ещё будет!
12:51:04 08-12-2025
Гость (12:17:49 08-12-2025) Города массово застраиваются высотными стекловатниками по пр... Напротив ТЦ Европа строится дом. Каркас из железобетона, а перегородки в один силикатный кирпич 25 см. А холодно не будет?
13:22:26 08-12-2025
Гость (12:51:04 08-12-2025) Напротив ТЦ Европа строится дом. Каркас из железобетона, а п... Не ,не холодно не будет ,нам же постоянно трындят ,что климат меняется ,что зимы стали теплее ,они с учетом этого и строят .
07:32:33 09-12-2025
Гость (12:51:04 08-12-2025) Напротив ТЦ Европа строится дом. Каркас из железобетона, а п... Не холодно не будет надо одевать шубы в квартире и тепло. Недаром говорят что нет сильных морозов- есть плохо одетые люди.
13:02:42 08-12-2025
Гость (12:17:49 08-12-2025) Города массово застраиваются высотными стекловатниками по пр... Опять пенс нарисовался со своим бредом. Ты дома в Англии видел, жил в них? Какая схожесть с местными проектами? НОЛЬ. Здесь силикатный кирпич, облицованный отделочным. Там - пеноблоки. Только уже одного этого факта достаточно, чтобы больше тебя не слушать. Соотношение пенсии и расходов на ЖКХ: ну давай сравним. Германия подойдет? Пенсия овер 1500, ЖКХ овер 500. Плюс налог на пенсию если выше 9 сотен ойро. Плюс жратва - не меньше сотни в неделю. То есть еще минус 5 сотен. Ну и? Разжирели там пенсы? Я понимаю, что и местные тут не кутят направо-налево. Но если работать всю жизнь никем за зарплату в 120 рублей, то какую пенсию ты тут ожидал?
13:29:56 08-12-2025
Гость (13:02:42 08-12-2025) Опять пенс нарисовался со своим бредом. Ты дома в Англии вид... Хватит врать про их пенсии.Ещё Норвегию в пример приведи.Ниже наших пенсий нет нигде ,даже в Прибалтике .Поотработали по 40 и более лет и получили 20 тысяч.Иди радуйся-ешь "макарошки".Ни стыда ,ни совести.
13:50:00 08-12-2025
1 час назад
Российская газета
ФАС пересмотрела тарифы на электроэнергию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пересмотрела тарифы на электроэнергию на 2026 год. По новым расчетам, представленным на общественное обсуждение, плата за свет вырастет уже в январе.ФАС в октябре уже утвердила коридоры тарифов на свет (минимальный и максимальный тарифы для каждого региона) на следующий год. Они должны вырасти не с июля, как бывало в последние годы, а с октября. Однако из-за повышения налога на добавленную стоимость с 20 до 22% плата за свет немного поднимется уже с января.
20:31:40 08-12-2025
А нельзя ли так , что бы цены ни на что не повышались???? Ведь с повышением цены на бензин , электроэнергию автоматически повышаются цены на все! А повышение пенсий и зарплат, субсидий это как мертвому припарка. Да и субсидии не все могут оформить. Так я например, живу в квартире дочери одна и прописана одна, а субсидия мне не положена
21:38:11 08-12-2025
Татьяна (20:31:40 08-12-2025) А нельзя ли так , что бы цены ни на что не повышались???? Ве... А кто сказал, что в данном случае субсидия вам не положена? Напишите заявление в МФЦ, приложите чеки оплаты коммуналки за последний месяц и ждите результата. Все нужные сведения соцзащита запросит сама. Потом пришлют СМС с приглашением прийти снова в МФЦ забрать результат обращения. Попробуйте!
07:35:24 09-12-2025
Открытый грабеж. Увеличится число миллиардеров самолетов яхт брюликов бентли. А люди будут еще беднее