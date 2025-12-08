"Модель устарела". Эксперт объяснил двухэтапный рост тарифов ЖКХ в 2026-м более чем на 10%

Эксперт заявил amic.ru, что правительству следует менять подход к формированию расценок на "коммуналку", но как это делать – пока непонятно

08 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Тарифы ЖКХ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru

Грядущее повышение тарифов ЖКХ говорит о том, что ряд механизмов, сдерживавших их рост еще недавно, перестали работать, кроме того, власти стремятся избежать политизации этой темы в год думских выборов, заявил amic.ru преподаватель ВШЭ, эксперт по ЖКХ Павел Склянчук.

Ранее стало известно, что расценки на "коммуналку" в 2026 году будут увеличены дважды. Согласно утвержденным правительством новым тарифам, их первый скачок произойдет уже с 1 января – на 1,7%. В октябре запланирован следующий рост, который будет различным в регионах страны. Скажем, в Тамбовской области он составит 17,5%, Москве – 15%, Республике Алтай – 11,6%, Алтайском крае – 10%.

Как отметил Павел Склянчук, отчасти нынешняя модель изменения тарифов ЖКХ напоминает ту, что действовала у нас до 2012 года, когда каждый регион и муниципалитет устанавливали их исходя из ситуации на местах.

«Это говорит о том, что механизмы, сдерживающие рост финансовой нагрузки на граждан, перестают работать», – пояснил собеседник.

Кроме того, все сильнее дает о себе знать специфика различных направлений "коммуналки", указал эксперт:

«Особенно ярко эта специфика проявилась в нашумевшей истории с долгами за электроэнергию в Северо-Кавказском федеральном округе. Становится все более очевидным, что электросетевой комплекс – это полноценная сфера экономики, которая гораздо ближе к энергетике, чем ЖКХ».

Одной из главных болевых точек остается теплоснабжение, где по-прежнему проявляются проблемы гигантских потерь тепла: от точки генерации до конечного потребителя, продолжает Павел Склянчук:

«Это можно считать издержками советской модели, когда строили централизованные системы теплоснабжения, закладывались мощности из расчета количества проживающего населения. Позднее города стали либо разрастаться, либо "скукоживаться", от чего появился избыток мощностей. И сейчас прежний подход становится проблемой».

Кроме того, постепенно меняется подход к формированию расценок на услуги ЖКХ, отмечает специалист:

«Очевидно, что необходимо вводить социальные нормы потребления, как их еще называют, двухступенчатые тарифы, чтобы для большинства граждан и семей с невысоким уровнем доходов была возможность иметь субсидии. Остальные должны получать услуги по экономически обоснованной стоимости. Однако как произвести подсчеты, пока непонятно из-за отсутствия методологии».

Что касается осеннего, более высокого повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2026 году, то оно вызвано политическими мотивами, предполагает Павел Склянчук.

«Вызвано это выборами в Госдуму. Как известно, тарифы ЖКХ традиционно используются участниками избирательной кампании. Чтобы минимизировать политизацию этой темы, судя по всему, было принято решение сдвинуть вторую индексацию на октябрь», – делает вывод эксперт.

