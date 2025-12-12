В Алтайском крае вдвое вырос интерес к искусственному интеллекту в работе
Нейросеть помогает заполнять документы и планировать дела
12 декабря 2025, 16:30, ИА Амител
Аналитики платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк оценили деловую активность в Алтайском крае и зафиксировали рост использования функций на базе искусственного интеллекта в онлайн-коммуникациях почти в два раза.
Только в третьем квартале текущего года в регионе стали обращаться к ИИ в полтора раза чаще, чем во втором. В целом онлайн-деловая активность за третий квартал тоже выросла – количество вебинаров увеличилось на 33%.
«Мы видим, что искусственный интеллект все более интегрируется в повседневную жизнь. В частности, половина жителей региона применяет ИИ для решения рабочих задач, таких как составление текстов и заполнение документов», – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
И добавил, что еще часто обращаются к ИИ для личных нужд – например, когда учат иностранные языки или планируют поездки.
ИИ порой такую дичь несет.
Когда знаешь что это ошибочная информация, ты ее отсеиваешь.
А когда не знаешь, принимаешь за истину, и эти "фантазии" становятся основой для принятия решений.
Используйте с критическим анализом результатов.
"искусственный интеллект все более интегрируется в повседневную жизнь.. " - он сам на себя "стучит" или за ним приглядывают в работе?
вперёд к когнитивной деградации