В Алтайском крае с 1 июля выросли тарифы на ЖКУ
Платежки с новыми расценками жители начнут получать с августа
01 июля 2025, 14:45, ИА Амител
С 1 июля в России вступило в силу ежегодное плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Алтайском крае платежи в среднем поднимутся на 13,7%, сообщают "Вести Алтай".
Первые квитанции по новым тарифам жители получат в августе.
"Тариф на холодную воду для барнаульцев составит более 35 руб. за "куб". Бийчанам придется отдать за холодную воду 40 рублей. Водоотведение обойдется жителям края в среднем в 34 рублей", — отмечает издание.
Как пишет "Газета.ру", в среднем по стране рост составил 11,9% — это самое значительное одноразовое повышение за последние 10 лет.
Наибольший рост зафиксировали в Пермском крае (+21,1%), Архангельской области (+20%) и Кузбассе (+19,8%).
Минстрой объясняет повыше цен инфляцией, износом коммунальных сетей и ростом цен на энергоносители и обслуживание.
Ранее президент Владимир Путин перенес крайний срок оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число месяца. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.
15:01:51 01-07-2025
У нас в крае не зарплата, а ЗАРПЛАТИЩЕ!!! На постоянно в этом убеждают. И мы верим)))
Так что поднимайте цены и тарифы еще!
15:08:36 01-07-2025
Хватит постить это уже.
Настроение не портите людям(((((((((((((
15:54:34 01-07-2025
Это нам за прощенные долги партнёрам из таджикистона или за 17 марта благодарность? И ведь как обычно, стерпим, промолчим, проглотим.
16:46:35 01-07-2025
Гость (15:54:34 01-07-2025) Это нам за прощенные долги партнёрам из таджикистона или за ... 89 % поддерживают.
Вы просто либерал скорее всего
23:21:34 01-07-2025
Гость (15:54:34 01-07-2025) Это нам за прощенные долги партнёрам из таджикистона или за ... не разжигайте, это экстремизм называется
18:05:52 01-07-2025
В Алтайском крае платежи в среднем поднимутся на 13,7%, сообщают "Вести Алтай".А пенсии проиндексировали на 9 % а инфляция без жкх порядка 30% .Интересно почему нам врут что кто там поддерживает эту власть аж 80 % а некоторые пишут и вовсе под 90% .Они нас идиотами считают что ли????.
19:07:40 01-07-2025
Цинизм шагает по стране.
19:29:06 01-07-2025
Будьте вы все прокляты
23:22:12 01-07-2025
ну вт и инфляция подъехала. не беда, поднимаем свой прайс процентов на столько же
00:02:40 02-07-2025
В Новичихе 83 публика за куб