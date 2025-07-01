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В Алтайском крае с 1 июля выросли тарифы на ЖКУ

Платежки с новыми расценками жители начнут получать с августа

01 июля 2025, 14:45, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ / Фото: amic.ru
Квитанция на оплату ЖКХ / Фото: amic.ru

С 1 июля в России вступило в силу ежегодное плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Алтайском крае платежи в среднем поднимутся на 13,7%, сообщают "Вести Алтай".

Первые квитанции по новым тарифам жители получат в августе.

"Тариф на холодную воду для барнаульцев составит более 35 руб. за "куб".  Бийчанам придется отдать за холодную воду 40 рублей. Водоотведение обойдется жителям края в среднем в 34 рублей", — отмечает издание.

Как пишет "Газета.ру", в среднем по стране рост составил 11,9% — это самое значительное одноразовое повышение за последние 10 лет.

Наибольший рост зафиксировали в Пермском крае (+21,1%), Архангельской области (+20%) и Кузбассе (+19,8%).

Минстрой объясняет повыше цен инфляцией, износом коммунальных сетей и ростом цен на энергоносители и обслуживание.

Ранее президент Владимир Путин перенес крайний срок оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число месяца. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Алтайский край ЖКХ

Комментарии 10

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Гость

15:01:51 01-07-2025

У нас в крае не зарплата, а ЗАРПЛАТИЩЕ!!! На постоянно в этом убеждают. И мы верим)))
Так что поднимайте цены и тарифы еще!

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Гость

15:08:36 01-07-2025

Хватит постить это уже.
Настроение не портите людям(((((((((((((

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Гость

15:54:34 01-07-2025

Это нам за прощенные долги партнёрам из таджикистона или за 17 марта благодарность? И ведь как обычно, стерпим, промолчим, проглотим.

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Гость

16:46:35 01-07-2025

Гость (15:54:34 01-07-2025) Это нам за прощенные долги партнёрам из таджикистона или за ... 89 % поддерживают.
Вы просто либерал скорее всего

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Гость

23:21:34 01-07-2025

Гость (15:54:34 01-07-2025) Это нам за прощенные долги партнёрам из таджикистона или за ... не разжигайте, это экстремизм называется

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пенсионер

18:05:52 01-07-2025

В Алтайском крае платежи в среднем поднимутся на 13,7%, сообщают "Вести Алтай".А пенсии проиндексировали на 9 % а инфляция без жкх порядка 30% .Интересно почему нам врут что кто там поддерживает эту власть аж 80 % а некоторые пишут и вовсе под 90% .Они нас идиотами считают что ли????.

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Гость

19:07:40 01-07-2025

Цинизм шагает по стране.

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Гость

19:29:06 01-07-2025

Будьте вы все прокляты

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Гость

23:22:12 01-07-2025

ну вт и инфляция подъехала. не беда, поднимаем свой прайс процентов на столько же

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Гость

00:02:40 02-07-2025

В Новичихе 83 публика за куб

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