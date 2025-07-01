В Алтайском крае с 1 июля выросли тарифы на ЖКУ

Платежки с новыми расценками жители начнут получать с августа

01 июля 2025, 14:45, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ / Фото: amic.ru

С 1 июля в России вступило в силу ежегодное плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Алтайском крае платежи в среднем поднимутся на 13,7%, сообщают "Вести Алтай".

Первые квитанции по новым тарифам жители получат в августе.

"Тариф на холодную воду для барнаульцев составит более 35 руб. за "куб". Бийчанам придется отдать за холодную воду 40 рублей. Водоотведение обойдется жителям края в среднем в 34 рублей", — отмечает издание.

Как пишет "Газета.ру", в среднем по стране рост составил 11,9% — это самое значительное одноразовое повышение за последние 10 лет.

Наибольший рост зафиксировали в Пермском крае (+21,1%), Архангельской области (+20%) и Кузбассе (+19,8%).

Минстрой объясняет повыше цен инфляцией, износом коммунальных сетей и ростом цен на энергоносители и обслуживание.

Ранее президент Владимир Путин перенес крайний срок оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число месяца. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.