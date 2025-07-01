"Коммуналка" станет стоить дороже, а за хранение персональных данных за рубежом будут штрафовать

01 июля 2025, 06:40, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Многие изменения, вступающие в силу в июле, касаются финансов. Во-первых, власти традиционно проиндексируют стоимость услуг коммуналки. Во-вторых, правила обращения с цифровым рублем в России ужесточат. А в-третьих, части россиян станут доступны социальные вклады и счета, которые должны помочь им немного подзаработать.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в июле 2025 года, – в карточках на amic.ru.

1 Рост тарифов ЖКХ 1 июля - традиционная дата индексации тарифов ЖКХ в России. В этом году стоимость коммунальных услуг в среднем по стране увеличится на 11,9%. Впрочем, уровень повышения определяется отдельно для каждого региона. Например, в Алтайском крае средний индекс - 15,5%. Но при этом существует еще и максимально допустимое отклонение - 2,5%. Таким образом, максимальный уровень, на который увеличится размер ЖКУ в нашем регионе - 18%. Если же вернуться к общероссийским данным, то сильнее всего подорожает отопление - на 16,2%. Скромнее всего вырастут тарифы на холодную воду - в среднем на 10%. О том, какими будут тарифы на коммунальные услуги в Алтайском крае с 1 июля 2025 года, читайте в нашем материале.

2 Социальные вклады С 1 июля россиянам станут доступны новые банковские опции - социальный вклад и социальный счет. Предназначены они будут не для всех: воспользоваться инструментом смогут лишь люди с доходом ниже прожиточного минимума, которые уже пользуются государственными мерами и поддержки. Условия по счетам и вкладам будут выгодно отличаться от тех, которые обычно предлагают банки. Так, ставка по соцвкладу, следует из текста закона, будет максимальной среди всех, которые предлагает тот же самый банк по обычным вкладам. Открыть его можно будет сроком на год, но если после этого вы продолжите пользоваться мерами господдержки, можно будет и продлить. При этом максимальная сумма ограничена 50 тысячами рублей. Такой же лимит будет действовать и для социального счета. Ставка по нему должна составлять не меньше половины от ключевой ставки ЦБ РФ. Оформить социальный вклад или счет можно будет через "Госуслуги": эту опцию будут предлагать крупнейшие банки страны. Идея авторов закона в том, чтобы не только поддержать россиян с невысокими доходами и дать им возможность укрепить благосостояние, но и научить их финансовой грамоте. Подробнее о том, что такое социальный счет и социальный вклад и как ими воспользоваться, читайте в нашем материале

3 Наследство погибших участников СВО С 15 июля начнет действовать закон, упрощающий процедуру вступления в наследство для родственников погибших участников СВО и граждан, проживавших или временно находящихся в зоне проведения СВО и погибших там. Согласно тексту документа, наследство таких погибших будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о их смерти. Именно она будет считаться датой смерти в случае, если данные в справке или свидетельстве отличаются более чем на три месяца. Соответственно, родственникам не придется ждать фактического подтверждения смерти своего родственника. Они смогут вступить в наследство быстрее и без лишних бюрократических трудностей.

4 Онлайн-участие в судебных заседаниях В судебных заседаниях по делам об административных правонарушениях с 1 июля 2025 года можно будет участвовать онлайн. Во-первых, участникам разрешать подавать заявления, жалобы, ходатайства и другие документы в электронном виде. Это касается потерпевших, обвиняемых, органов власти и их представителей. Сделать это можно будет через портал госуслуг, специальные судебные онлайн-сервисы или свой личный кабинет на сайтах госорганов. Опция будет доступна лишь в том случае, если у суда есть техническая возможность получать документы онлайн. При этом документы обязательно нужно будет заверить усиленной квалифицированной электронной подписью. Кроме того, в таких заседаниях можно будет принимать участие по видеосвязи.

5 Правила для цифрового рубля Российские власти продолжают юридическую работу над правилами пользования цифровым рублем. С 1 июля платформа этой валюты начнет попадать под действие закона о противодействии отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Соответственно, следовать нормам обяжут не только оператора, но и все банки, подключенные к системе. Участники платформы будут обязаны: проверять личность своих клиентов;

следить за обновлениями данных;

в случае обнаружения подозрительных операций сообщать об этом в Росфинмониторинг;

при необходимости приостанавливать переводы или вовсе их отклонять.

6 Хранение персональных данных С 1 июля всем российским компаниям и организациям запретят хранить персональные данные россиян за рубежом. Теперь хранение, обработку и все другие этапы работы с этой информацией нужно будет проводить исключительно на российских серверах и дата-центрах. Под закон попадают все: от онлайн-магазинов до поликлиник. Цель изменений - дополнительно защитить персональные данные россиян от утечек и хакерских атак. В случае нарушения правил работы с персональными данными компания может нарваться на штраф - в крайних случаях его размер может превысить 500 млн рублей. Напомним, к персональным данным относятся, ФИО, адрес, номер телефона, паспортные данные и прочие сведения, по которым можно идентифицировать человека.

7 Маркировка соусов и дезодорантов Еще две категории товаров с 1 июля попадут под правило об обязательной маркировке. Первая группа: средства для волос, бритья, ароматизаторы и дезодоранты. Вторая группа: специи и пряности, сухие супы, специи и уксус. Теперь на эти товары, как и на многие другие, будут наносить уникальный QR-код. Отсканировав его в приложении "Честный знак", можно увидеть полную информацию о продукте и весь его маршрут до прилавка. Напомним, систему обязательной маркировки уже несколько лет вводят по всей стране, чтобы в магазинах было меньше контрафакта.

8 Кому повысят пенсию? Никаких масштабных индексаций в июле не будет. На прибавку к пенсии могут рассчитывать лишь те, кто получил основание для этого в предыдущем месяце. Так, пенсионеры, достигшие в июне 80-летия, с 1 июля начнут получать на 8907,70 рубля больше. Такая же прибавка ждет и тех, кто оформил в июне I группу инвалидности. Кроме того, больше денег станут получать пенсионеры, которые в июне закончили свою трудовую деятельность. Им пересчитают пенсию с учетом всех индексаций, пропущенных во время работы. Подробнее о повышении пенсий с 1 июля 2025 года читайте в материале amic.ru