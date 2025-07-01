Тарифы ЖКХ и социальные вклады. Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2025 года
"Коммуналка" станет стоить дороже, а за хранение персональных данных за рубежом будут штрафовать
01 июля 2025, 06:40, ИА Амител
Все иллюстрации к материалу: amic.ru
Многие изменения, вступающие в силу в июле, касаются финансов. Во-первых, власти традиционно проиндексируют стоимость услуг коммуналки. Во-вторых, правила обращения с цифровым рублем в России ужесточат. А в-третьих, части россиян станут доступны социальные вклады и счета, которые должны помочь им немного подзаработать.
Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в июле 2025 года, – в карточках на amic.ru.
1
Рост тарифов ЖКХ
1 июля - традиционная дата индексации тарифов ЖКХ в России. В этом году стоимость коммунальных услуг в среднем по стране увеличится на 11,9%. Впрочем, уровень повышения определяется отдельно для каждого региона. Например, в Алтайском крае средний индекс - 15,5%. Но при этом существует еще и максимально допустимое отклонение - 2,5%. Таким образом, максимальный уровень, на который увеличится размер ЖКУ в нашем регионе - 18%.
Если же вернуться к общероссийским данным, то сильнее всего подорожает отопление - на 16,2%. Скромнее всего вырастут тарифы на холодную воду - в среднем на 10%.
О том, какими будут тарифы на коммунальные услуги в Алтайском крае с 1 июля 2025 года, читайте в нашем материале.
2
Социальные вклады
С 1 июля россиянам станут доступны новые банковские опции - социальный вклад и социальный счет. Предназначены они будут не для всех: воспользоваться инструментом смогут лишь люди с доходом ниже прожиточного минимума, которые уже пользуются государственными мерами и поддержки.
Условия по счетам и вкладам будут выгодно отличаться от тех, которые обычно предлагают банки. Так, ставка по соцвкладу, следует из текста закона, будет максимальной среди всех, которые предлагает тот же самый банк по обычным вкладам. Открыть его можно будет сроком на год, но если после этого вы продолжите пользоваться мерами господдержки, можно будет и продлить. При этом максимальная сумма ограничена 50 тысячами рублей.
Такой же лимит будет действовать и для социального счета. Ставка по нему должна составлять не меньше половины от ключевой ставки ЦБ РФ.
Оформить социальный вклад или счет можно будет через "Госуслуги": эту опцию будут предлагать крупнейшие банки страны. Идея авторов закона в том, чтобы не только поддержать россиян с невысокими доходами и дать им возможность укрепить благосостояние, но и научить их финансовой грамоте.
Подробнее о том, что такое социальный счет и социальный вклад и как ими воспользоваться, читайте в нашем материале.
3
Наследство погибших участников СВО
С 15 июля начнет действовать закон, упрощающий процедуру вступления в наследство для родственников погибших участников СВО и граждан, проживавших или временно находящихся в зоне проведения СВО и погибших там.
Согласно тексту документа, наследство таких погибших будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о их смерти. Именно она будет считаться датой смерти в случае, если данные в справке или свидетельстве отличаются более чем на три месяца. Соответственно, родственникам не придется ждать фактического подтверждения смерти своего родственника. Они смогут вступить в наследство быстрее и без лишних бюрократических трудностей.
4
Онлайн-участие в судебных заседаниях
В судебных заседаниях по делам об административных правонарушениях с 1 июля 2025 года можно будет участвовать онлайн.
Во-первых, участникам разрешать подавать заявления, жалобы, ходатайства и другие документы в электронном виде. Это касается потерпевших, обвиняемых, органов власти и их представителей. Сделать это можно будет через портал госуслуг, специальные судебные онлайн-сервисы или свой личный кабинет на сайтах госорганов.
Опция будет доступна лишь в том случае, если у суда есть техническая возможность получать документы онлайн. При этом документы обязательно нужно будет заверить усиленной квалифицированной электронной подписью.
Кроме того, в таких заседаниях можно будет принимать участие по видеосвязи.
5
Правила для цифрового рубля
Российские власти продолжают юридическую работу над правилами пользования цифровым рублем. С 1 июля платформа этой валюты начнет попадать под действие закона о противодействии отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Соответственно, следовать нормам обяжут не только оператора, но и все банки, подключенные к системе.
Участники платформы будут обязаны:
- проверять личность своих клиентов;
- следить за обновлениями данных;
- в случае обнаружения подозрительных операций сообщать об этом в Росфинмониторинг;
- при необходимости приостанавливать переводы или вовсе их отклонять.
6
Хранение персональных данных
С 1 июля всем российским компаниям и организациям запретят хранить персональные данные россиян за рубежом. Теперь хранение, обработку и все другие этапы работы с этой информацией нужно будет проводить исключительно на российских серверах и дата-центрах. Под закон попадают все: от онлайн-магазинов до поликлиник.
Цель изменений - дополнительно защитить персональные данные россиян от утечек и хакерских атак. В случае нарушения правил работы с персональными данными компания может нарваться на штраф - в крайних случаях его размер может превысить 500 млн рублей.
Напомним, к персональным данным относятся, ФИО, адрес, номер телефона, паспортные данные и прочие сведения, по которым можно идентифицировать человека.
7
Маркировка соусов и дезодорантов
Еще две категории товаров с 1 июля попадут под правило об обязательной маркировке. Первая группа: средства для волос, бритья, ароматизаторы и дезодоранты. Вторая группа: специи и пряности, сухие супы, специи и уксус. Теперь на эти товары, как и на многие другие, будут наносить уникальный QR-код. Отсканировав его в приложении "Честный знак", можно увидеть полную информацию о продукте и весь его маршрут до прилавка.
Напомним, систему обязательной маркировки уже несколько лет вводят по всей стране, чтобы в магазинах было меньше контрафакта.
8
Кому повысят пенсию?
Никаких масштабных индексаций в июле не будет. На прибавку к пенсии могут рассчитывать лишь те, кто получил основание для этого в предыдущем месяце.
Так, пенсионеры, достигшие в июне 80-летия, с 1 июля начнут получать на 8907,70 рубля больше. Такая же прибавка ждет и тех, кто оформил в июне I группу инвалидности. Кроме того, больше денег станут получать пенсионеры, которые в июне закончили свою трудовую деятельность. Им пересчитают пенсию с учетом всех индексаций, пропущенных во время работы.
Подробнее о повышении пенсий с 1 июля 2025 года читайте в материале amic.ru.
9
Будут ли взимать налоги за банковские переводы?
В сети не утихают разговоры о якобы готовящихся изменениях в Налоговом кодексе. Авторы многочисленных публикаций утверждают, что уже с 1 июля ФНС начнет получать от банков полную информацию не только о счетах, но и обо всех банковских переводах. Сообщается также, что за денежные переводы теперь полагается платить НДФЛ.
Эта информация не соответствует действительности. Многие финансовые и налоговые эксперты уже не раз опровергали эти новости, называя их откровенными фейками. По их словам, сам по себе факт денежного перевода не является основанием для взимания налога.
Действительное, некоторые переводы могут быть предметом налогообложения. Но речь идет о доходах, которые человек получил за товары или услуги. Но и в этом случае ФНС не спишет деньги без вашего ведома, а сначала проведет тщательную налоговую проверку.
В общем, переживать не стоит: никаких глобальных изменений не произойдет, и никакого налога на переводы с 1 июля не появится.
07:01:42 27-06-2025
Слов нет
12:00:20 27-06-2025
Гость (07:01:42 27-06-2025) Слов нет... слова есть, цензурных мало осталось
07:54:41 27-06-2025
"власти традиционно проиндексируют стоимость услуг коммуналки"
Какая то позорная традиция, которую Алтайский край традиционно опережает опережающими темпами, имея при этом традиционно одни из самых низких доходов населения по стране.
11:39:29 27-06-2025
Гость (07:54:41 27-06-2025) "власти традиционно проиндексируют стоимость услуг коммуналк... Испытывают наше терпение.
10:24:24 01-07-2025
Акакий (11:39:29 27-06-2025) Испытывают наше терпение.... Испытания прошли успешно
10:24:25 01-07-2025
Гость (07:54:41 27-06-2025) "власти традиционно проиндексируют стоимость услуг коммуналк...
Взлет естественно выше инфляции. За коммунальные услуги в 2026 году прогнозируется рост на уровне 9,8%, в 2027 году - 7,9%, в 2028 году - 5,9%. Можем себе позволить, ведь средняя зарплата россиян по Росстату достигла 97,6 тысяч рублей
Читаем последнее предложение. У нас всё замечательно, вы не видите? Это вы не туда смотрите.
08:41:20 27-06-2025
на картинках к статье лыбятся только пенсы, там что с блаженных-то взять, они поди уже и фиги воробушкам на улице крутят
у всех остальных дарагих соотечественников фейсы, скорее задумчивые ))
09:56:25 29-06-2025
Слава Единой России!
09:51:58 30-06-2025
Павел (09:56:25 29-06-2025) Слава Единой России!...
Единой России слава!
14:41:58 30-06-2025
Была жизнь трудной, станет еще трудней....
14:55:21 30-06-2025
Гость (14:41:58 30-06-2025) Была жизнь трудной, станет еще трудней....... а вы оптимизд!
17:48:47 30-06-2025
Musik (14:55:21 30-06-2025) а вы оптимизд!... Муся, я просто реалист.
21:15:14 30-06-2025
Гость (17:48:47 30-06-2025) Муся, я просто реалист.... тогда поправка - вы просто марксизд: общество проходит через разные этапы, формации, причем на более высоких стадиях частично повторяются черты предыдущих, но на более высоком уровне. Закон отрицания отрицания, один из основных законов диалектики, лежит в основе этого процесса. применяется к всем сложноорганизованным структурам/ не только к обществу.
17:59:48 30-06-2025
В целом интересно: в чём смысл изменения цен, тарифов, штрафов, регулярно драгоценное время тратить (делаем вид - работа).. Если это компенсация инфляции, так же не понятно.. рост экономики за последние десятки лет не взлетел..
07:01:39 01-07-2025
dok_СФ (17:59:48 30-06-2025) В целом интересно: в чём смысл изменения цен, тарифов, штра... В чем смысл изменения цен? Надо кой-кому покупать новые виллы брюлики шубы мерсы обеспечивать детву и внуков.
07:32:52 01-07-2025
Паразиты ничего не производящие уничтожают людей
08:39:10 01-07-2025
официальная инфляция 8,29% годовых, а рост жкх 16%
почему в 2 раза выше?
чтобы жирные коты от жкх стали еще жирнее?
09:11:55 01-07-2025
Гость (08:39:10 01-07-2025) официальная инфляция 8,29% годовых, а рост жкх 16%почему... ЗП и пенсии скакнули в небеса.
приходится нагонять и стерилизовать денги - а тащщят и тащщят на депозиты 8-(((
10:10:38 01-07-2025
Гость (08:39:10 01-07-2025) официальная инфляция 8,29% годовых, а рост жкх 16%почему... потому что инфляция ниразу не 8,29 как это публикуют "официальные" статисты под крылом ЦБ - это все что нужна знать о политике ЦБ и их "попыткам" работать с инфляцией через ставку кредитования - только разогнали ее этой ставкой.