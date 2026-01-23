В Алтайском крае задержаны дропперы, получившие на чужие счета 15 млн рублей

Злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли на себя и своих знакомых банковские карты

23 января 2026, 11:15, ИА Амител

Улов сотрудников полиции / Фото: МВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции в Алтайском крае пресекли схему дропперства – участия в незаконном обороте банковских карт и счетов, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями совместно с оперативниками уголовного розыска МО МВД России "Кулундинский" и при содействии Росгвардии установили семерых жителей региона в возрасте от 21 до 61 года, причастных к неправомерному обороту средств платежей. Двое фигурантов проживают в Барнауле, остальные – в селе Ключи Ключевского района.

По данным полиции, пятеро сельчан за денежное вознаграждение оформляли на себя и своих знакомых банковские карты, после чего передавали их через посредника 26-летнему жителю Барнаула – организатору схемы, так называемому дроповоду. По месту его проживания правоохранители изъяли более 50 банковских карт, 41 SIM-карту и 10 мобильных телефонов.

Предварительно установлено, что на счета, находившиеся под контролем организатора, поступали денежные средства от третьих лиц. Их происхождение сейчас устанавливается. Полученные суммы мужчина конвертировал в криптовалюту и переводил на электронные кошельки. Общий объем неправомерных операций по этим картам превысил 15 миллионов рублей.

По факту дропперской деятельности следователем СО МО МВД России "Кулундинский" возбуждены уголовные дела по частям 3 и 5 статьи 187 УК РФ. Эти статьи предусматривают ответственность за незаконный оборот средств платежей и могут повлечь реальное лишение свободы. Организатор схемы заключен под стражу. Остальные участники допрошены в качестве свидетелей, их действиям будет дана отдельная правовая оценка.

В полиции подчеркивают, что оформление и передача банковских карт третьим лицам – даже "за вознаграждение" и без прямого участия в хищениях – является уголовно наказуемым деянием. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений и возможные дополнительные фигуранты.

