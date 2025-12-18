Что такое дропперство и как от него защититься?

Рассказываем, как работают схемы вывода денег и какое наказание за это грозит

18 декабря 2025, 17:15, ИА Амител erid: 2W5zFGYjvfJ

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Каждый месяц около 80 тысяч россиян становятся дропперами. Многие из них даже не подозревают об этом. Дебетовые карты для физлиц давно перестали быть просто удобным платежным инструментом – сегодня они превратились в объект охоты финансовых мошенников. Рассказываем, кто такой дроппер и как избежать соучастия в преступлении.

Кто такой дроппер?

Термин происходит от английского drop* – сбрасывать. Это человек, через чью карту мошенники проводят украденные средства. Телефонные аферисты выманивают деньги у жертвы и направляют их не на свои реквизиты, а на счета подставных лиц. Так преступники запутывают следы.

Существует три типа дропперов:

Заливщик – вносит наличные и переводит их дальше. Транзитник – перенаправляет поступления на другие счета. Обнальщик – снимает деньги в банкомате.

За участие в схеме дропперы получают до 40% от суммы сделки.

С июля 2024 года за передачу доступа к счету грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. Если доступ передает не владелец счета, наказание строже: штраф до миллиона рублей и срок до шести лет. По оценкам МВД, фигурантами уголовных дел могут стать около двух миллионов россиян.

Кто в зоне риска?

Чаще всего жертвами вербовщиков становятся студенты, подростки старше 14 лет и приезжие из небольших городов. Также уязвимы пожилые люди и получатели пособий.

Стать дроппером можно и непреднамеренно. Вам на карту поступает неожиданный перевод, а затем звонит незнакомец с просьбой вернуть деньги. Согласившись, вы рискуете оказаться соучастником. Правильное решение – обратиться в банк.

С мая 2025 года для лиц из базы ЦБ установлен лимит переводов – не более 100 тысяч рублей в месяц. Для подростков принят закон, запрещающий открывать счета без согласия родителей. К 2027 году планируют запуск системы "Антидроп" с привязкой всех счетов к ИНН.

Как защитить себя?

Не передавайте никому данные своей карты, а если потеряли – немедленно заблокируйте ее. Не снимайте деньги для незнакомцев у банкомата. При неожиданных переводах обращайтесь в свой банк, а не к отправителю. Расскажите об этих правилах близким – особенно подросткам и пожилым.

*drop ("дроп")

ООО "Выберу.ру маркетплейс", ИНН 7726477597

Реклама