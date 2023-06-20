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Всего сантиметр остался до критической отметки уровня воды в Оби в районе Барнаула

Уровень воды в реке на 20 июня составил 559 сантиметров

20 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула 20 июня уже достиг отметки 559 сантиметров, свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

Тем самым до критической отметки, при которой начнутся подтопления, остался всего сантиметр.

Ранее в МЧС уже сообщали о подтоплениях приусадебных участков и одного участка дороги в барнаульском Затоне. Сейчас в микрорайоне дежурит оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты на месте мониторят ситуацию, проводят подворовые обходы и напоминают людям о правилах безопасности в зоне подтопления.

Барнаул Паводок Обь
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Комментарии 2

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Гость

11:41:05 20-06-2023

Даешь 1 сантиметр ишо !

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Гость

12:38:20 20-06-2023

Какой смысл дежурить оперативной группе местного пожарно-спасательного гарнизона? Когда вода прибывает на 1 см за 10 часов. Ничего непредстказуемого не можут случиться. Может это и по правилам, но бессмысленно. Тем более что вода сейчас на пике, завтра снижение начнется, а, может, уже и сегодня.

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