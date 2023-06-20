Всего сантиметр остался до критической отметки уровня воды в Оби в районе Барнаула

Уровень воды в реке на 20 июня составил 559 сантиметров

20 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Уровень воды в реке Оби в районе Барнаула 20 июня уже достиг отметки 559 сантиметров, свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

Тем самым до критической отметки, при которой начнутся подтопления, остался всего сантиметр.

Ранее в МЧС уже сообщали о подтоплениях приусадебных участков и одного участка дороги в барнаульском Затоне. Сейчас в микрорайоне дежурит оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты на месте мониторят ситуацию, проводят подворовые обходы и напоминают людям о правилах безопасности в зоне подтопления.