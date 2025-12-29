В алтайском селе баня и летняя кухня загорелись из-за неисправной печи
Для ликвидации пожара были задействованы пять человек
29 декабря 2025, 10:45, ИА Амител
Ночью 28 декабря в селе Платовка Ключевского района произошел пожар на территории частного домовладения. Огонь полностью охватил кровли бани и летней кухни, общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первого пожарного подразделения горели обе постройки. Для ликвидации пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
«По предварительным данным следствия, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасатели в очередной раз напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения пожарной безопасности, особенно в отопительный сезон», – отметили в ведомстве.
Ранее в Павловском районе Алтайского края произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание случилось в селе Солоновка, огнем был охвачен двухквартирный дом.
Комментарии 0