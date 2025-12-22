На Алтае на 80 "квадратах" полыхал частный дом из-за нарушений правил печного отопления

Распространение огня удалось оперативно остановить

22 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Пожар в частном доме / Фото: МЧС Алтайского края

Днем 22 декабря в Павловском районе Алтайского края произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание случилось в селе Солоновка, огнем был охвачен двухквартирный дом, сообщили в МЧС России по региону.

По данным спасателей, площадь пожара составила около 80 квадратных метров. К тушению привлекались восемь огнеборцев и четыре автоцистерны. Распространение огня удалось оперативно остановить, погибших и пострадавших нет.

«Предварительно установлено, что причиной возгорания стало печное отопление. Из-за перекала печи произошло воспламенение стены жилого дома. Обстоятельства происшествия уточняются», – отметили в ведомстве.

В МЧС отмечают, что в период морозов количество пожаров в частном секторе традиционно увеличивается. Жителей просят строго соблюдать правила эксплуатации печей и не допускать их перегрева.

