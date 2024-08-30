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В алтайском селе на празднике звезд будет больше, чем в Барнауле на Дне города

В Павловске будет три звезды российской эстрады, а в Барнауле – ни одной

30 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Праздник в Павловске / Изображение: t.me/molodoeselo
Праздник в Павловске / Изображение: t.me/molodoeselo

1 сентября в Павловске на стадионе аграрного техникума состоится Фестиваль сельской молодежи Алтайского края, сообщается в Telegram-канале мероприятия. На празднике выступят звезды российской эстрады.

Открытие фестиваля – в 17:00. Для гостей будет работать более 30 площадок с увлекательными мастер-классами по популярным в селе профессиям и специальностям.

"В 19:00 начнется гала-концерт, в котором примут участие Игорь Саруханов, Ваня Дмитриенко и певица DIZA", – говорится в сообщении.

Напомним, 31 августа в Барнауле пройдет День города. На разных площадках запланировано много концертов, однако никаких звезд не будет, в отличие от прошлого года. Кстати, салюта в Барнауле тоже не будет

Ранее барнаульцы рассказали amic.ru, каких артистов они хотели бы видеть на празднике.

Стоит отметить, что в Горно-Алтайске 7 сентября в День города пройдет большой патриотический марафон, на котором выступят: Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Маршал, Алексей Белов, Петр Лундстрем, Добрыня Сатин, а также Эмиль и Галина Толкочековы.

День города Барнаула / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край праздники

Комментарии 10

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Урбанизко

14:11:09 30-08-2024

потому что "Дно города"

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Гость

19:21:57 30-08-2024

кто эти там "звезды"?! никого не знаем

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Житель

23:24:02 30-08-2024

Витязи круче в разы,всех этих звёзд!)

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Андрей

23:39:13 30-08-2024

Гость (19:21:57 30-08-2024) кто эти там "звезды"?! никого не знаем... Значит ты чурбан неотесанный и говори за себя

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Мазай

06:51:12 31-08-2024

Эх, ещё бы Укупника пригласили...

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Гость

09:49:05 31-08-2024

Мазай (06:51:12 31-08-2024) Эх, ещё бы Укупника пригласили... ... На афише написано " и другие",возможно будет и Укупник )) Раньше всегда с удовольствием ездили на день города,а теперь зачем,всё хуже и хуже,поэтому нам в Павловске намного интереснее.

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Антон

19:53:26 31-08-2024

Зачем нужны эти звёзды их можно в любое время послушать, а вот авиашоу даже не каждый год.

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Гость

00:46:11 01-09-2024

Ой шляпа

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Евгения

01:31:35 01-09-2024

Зачем сравнивать, я бы на данный момент вообще отказалась от всех мероприятий!!!! Тысячи наших Российских ребят где то голодом и кровью защищают нас, а мы не можем несколько лет прожить без праздников.... Будет мирное время, рады видеть хоть любую звезду в нашем крае, а сейчас это ни к чему... Нужно понимать серьёзность ситуации всей страной и каждым жителем, а не мамой, женой, сестрой, Война, который нас сейчас защищает....

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Андарак

17:31:25 01-09-2024

Звёзды? Про Дмитриенко слышал, мелькал одно время с "Ты - Венера, я - Юпитер". А про остальных впервые слышу.

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