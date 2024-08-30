В алтайском селе на празднике звезд будет больше, чем в Барнауле на Дне города

В Павловске будет три звезды российской эстрады, а в Барнауле – ни одной

30 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Праздник в Павловске / Изображение: t.me/molodoeselo

1 сентября в Павловске на стадионе аграрного техникума состоится Фестиваль сельской молодежи Алтайского края, сообщается в Telegram-канале мероприятия. На празднике выступят звезды российской эстрады.

Открытие фестиваля – в 17:00. Для гостей будет работать более 30 площадок с увлекательными мастер-классами по популярным в селе профессиям и специальностям.

"В 19:00 начнется гала-концерт, в котором примут участие Игорь Саруханов, Ваня Дмитриенко и певица DIZA", – говорится в сообщении.

Напомним, 31 августа в Барнауле пройдет День города. На разных площадках запланировано много концертов, однако никаких звезд не будет, в отличие от прошлого года. Кстати, салюта в Барнауле тоже не будет.

Ранее барнаульцы рассказали amic.ru, каких артистов они хотели бы видеть на празднике.

Стоит отметить, что в Горно-Алтайске 7 сентября в День города пройдет большой патриотический марафон, на котором выступят: Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Маршал, Алексей Белов, Петр Лундстрем, Добрыня Сатин, а также Эмиль и Галина Толкочековы.