В алтайском селе на празднике звезд будет больше, чем в Барнауле на Дне города
В Павловске будет три звезды российской эстрады, а в Барнауле – ни одной
30 августа 2024, 14:00, ИА Амител
1 сентября в Павловске на стадионе аграрного техникума состоится Фестиваль сельской молодежи Алтайского края, сообщается в Telegram-канале мероприятия. На празднике выступят звезды российской эстрады.
Открытие фестиваля – в 17:00. Для гостей будет работать более 30 площадок с увлекательными мастер-классами по популярным в селе профессиям и специальностям.
"В 19:00 начнется гала-концерт, в котором примут участие Игорь Саруханов, Ваня Дмитриенко и певица DIZA", – говорится в сообщении.
Напомним, 31 августа в Барнауле пройдет День города. На разных площадках запланировано много концертов, однако никаких звезд не будет, в отличие от прошлого года. Кстати, салюта в Барнауле тоже не будет.
Ранее барнаульцы рассказали amic.ru, каких артистов они хотели бы видеть на празднике.
Стоит отметить, что в Горно-Алтайске 7 сентября в День города пройдет большой патриотический марафон, на котором выступят: Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Маршал, Алексей Белов, Петр Лундстрем, Добрыня Сатин, а также Эмиль и Галина Толкочековы.
14:11:09 30-08-2024
потому что "Дно города"
19:21:57 30-08-2024
кто эти там "звезды"?! никого не знаем
23:24:02 30-08-2024
Витязи круче в разы,всех этих звёзд!)
23:39:13 30-08-2024
Гость (19:21:57 30-08-2024) кто эти там "звезды"?! никого не знаем... Значит ты чурбан неотесанный и говори за себя
06:51:12 31-08-2024
Эх, ещё бы Укупника пригласили...
09:49:05 31-08-2024
Мазай (06:51:12 31-08-2024) Эх, ещё бы Укупника пригласили... ... На афише написано " и другие",возможно будет и Укупник )) Раньше всегда с удовольствием ездили на день города,а теперь зачем,всё хуже и хуже,поэтому нам в Павловске намного интереснее.
19:53:26 31-08-2024
Зачем нужны эти звёзды их можно в любое время послушать, а вот авиашоу даже не каждый год.
00:46:11 01-09-2024
Ой шляпа
01:31:35 01-09-2024
Зачем сравнивать, я бы на данный момент вообще отказалась от всех мероприятий!!!! Тысячи наших Российских ребят где то голодом и кровью защищают нас, а мы не можем несколько лет прожить без праздников.... Будет мирное время, рады видеть хоть любую звезду в нашем крае, а сейчас это ни к чему... Нужно понимать серьёзность ситуации всей страной и каждым жителем, а не мамой, женой, сестрой, Война, который нас сейчас защищает....
17:31:25 01-09-2024
Звёзды? Про Дмитриенко слышал, мелькал одно время с "Ты - Венера, я - Юпитер". А про остальных впервые слышу.