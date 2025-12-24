В алтайском селе после пожара из-за печи обнаружили тело пожилого мужчины

Огонь охватил площадь около 40 квадратных метров

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС Алтайского края

Днем 24 декабря в селе Алтайском Табунского района Алтайского края произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, огонь охватил площадь около 40 квадратных метров. Во время тушения звено газодымозащитной службы обнаружило в доме тело погибшего мужчины.

«К ликвидации пожара привлекались восемь огнеборцев, на месте работали три единицы пожарной техники», – отмечает ведомство.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Ранее в Алтайском крае двое детей погибли в результате пожара в частном доме, где проживала многодетная семья.