В алтайском селе после пожара из-за печи обнаружили тело пожилого мужчины
Огонь охватил площадь около 40 квадратных метров
24 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
Днем 24 декабря в селе Алтайском Табунского района Алтайского края произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По информации ведомства, огонь охватил площадь около 40 квадратных метров. Во время тушения звено газодымозащитной службы обнаружило в доме тело погибшего мужчины.
«К ликвидации пожара привлекались восемь огнеборцев, на месте работали три единицы пожарной техники», – отмечает ведомство.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
Ранее в Алтайском крае двое детей погибли в результате пожара в частном доме, где проживала многодетная семья.
Комментарии 0