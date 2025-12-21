НОВОСТИПроисшествия

Печное отопление стало причиной пожаров сразу в семи алтайских селах

Неправильная эксплуатация отопительных приборов остается одной из самых частых причин возгораний в холодное время года

21 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае 20 декабря сразу в нескольких населенных пунктах зафиксировали серию пожаров, причиной которых стали нарушения правил эксплуатации печного отопления. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации спасательного ведомства, за сутки огнеборцы выезжали на тушение возгораний в разные районы края. Пожары произошли в селе Быстрянка Красногорского района, на станции Панкрушиха Панкрушихинского района, в селе Озерно-Кузнецово Угловского района, в Колыванском Павловского района, Ненинке Солтонского района, Верх-Бехтемире Бийского района, а также в Зелёном Луге Родинского района.

«Во всех перечисленных случаях предварительной причиной пожаров стало несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании печей. Специалисты напоминают, что неправильная эксплуатация отопительных приборов остается одной из самых частых причин возгораний в холодное время года», – уточнили в МЧС.

Жителей региона призывают внимательно следить за состоянием печного оборудования, не оставлять его без присмотра и своевременно устранять неисправности, чтобы избежать трагических последствий.

Ранее в Алтайском крае двое детей погибли в результате пожара в частном доме, где проживала многодетная семья.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

14:22:36 21-12-2025

денег у людей нет что бы купить хороший дорогой кирпич и заплатить печнику за работу-это очень недешево поверьте мне...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:17:16 21-12-2025

Гость (14:22:36 21-12-2025) денег у людей нет что бы купить хороший дорогой кирпич и зап... Эти сэкономили, да.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:02:57 22-12-2025

почему не могут нормально печь растопить, они же с рождения так живут? ..или дело действительно в окончательно разрушившихся и ядовитых печах?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:03 22-12-2025

Гость (00:02:57 22-12-2025) почему не могут нормально печь растопить, они же с рождения ... такой же вопрос
дед у нас шаманил печь каждую весну по окончании отопительного сезона

  -3 Нравится
Ответить
