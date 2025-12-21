Печное отопление стало причиной пожаров сразу в семи алтайских селах

Неправильная эксплуатация отопительных приборов остается одной из самых частых причин возгораний в холодное время года

В Алтайском крае 20 декабря сразу в нескольких населенных пунктах зафиксировали серию пожаров, причиной которых стали нарушения правил эксплуатации печного отопления. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации спасательного ведомства, за сутки огнеборцы выезжали на тушение возгораний в разные районы края. Пожары произошли в селе Быстрянка Красногорского района, на станции Панкрушиха Панкрушихинского района, в селе Озерно-Кузнецово Угловского района, в Колыванском Павловского района, Ненинке Солтонского района, Верх-Бехтемире Бийского района, а также в Зелёном Луге Родинского района.

«Во всех перечисленных случаях предварительной причиной пожаров стало несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании печей. Специалисты напоминают, что неправильная эксплуатация отопительных приборов остается одной из самых частых причин возгораний в холодное время года», – уточнили в МЧС.

Жителей региона призывают внимательно следить за состоянием печного оборудования, не оставлять его без присмотра и своевременно устранять неисправности, чтобы избежать трагических последствий.

