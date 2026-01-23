В Алтайском заповеднике запечатлели рискованную пробежку краснокнижной выдры

Подобные перемещения по суше и льду для речной выдры крайне опасны

23 января 2026, 14:45, ИА Амител

Краснокнижная выдра / Фото: Алтайский биосферный заповедник

Необычную прогулку речной выдры по льду Телецкого озера зафиксировали на территории Алтайского заповедника. Государственный инспектор Светлана Кульбацкая сфотографировала зверька на кордоне "Караташ", где животное преодолело значительное расстояние по ледяной поверхности водоема.

Как сообщили специалисты заповедника, выдра прошла от устья замерзшей реки Ойер до участка с открытой водой около полутора километров. Экологи отмечают, что подобные перемещения по суше и льду для речной выдры крайне опасны. На открытом пространстве животное становится уязвимым для хищников, а скользкая поверхность озера серьезно осложняет передвижение.

По мнению специалистов, причиной такого рискованного маршрута, скорее всего, стал голод. Предполагается, что старая полынья, где выдра ранее добывала пищу, могла замерзнуть, и зверю пришлось искать новое место для рыбалки.

Речная выдра внесена в Красную книгу Республики Алтай как редкий вид с устойчивой тенденцией к сокращению численности. По данным Алтайского заповедника, на всей его территории обитает лишь около 40–50 особей этого животного.

