В АлтГУ открыли онлайн-магистратуру

Пока в таком формате работает три программы

22 июня 2026, 10:30, ИА Амител

Студенты в аудитории / Фото: amic.ru

Онлайн-образование продолжает расширять свое присутствие в российских вузах. Если раньше дистанционный формат чаще использовали для отдельных курсов и программ повышения квалификации, то теперь университеты все активнее открывают полноценные онлайн-магистратуры. Они ориентированы на специалистов, которые хотят получить диплом без отрыва от работы, и позволяют учиться из любого региона страны. Например, Алтайский государственный университет открывает набор сразу на три программы магистратуры, действующие только в онлайн-формате. Подготовка ведется по направлениям, на которые сегодня в регионе есть потребность в госсекторе и бизнесе.

Какие программы магистратуры в АлтГУ есть в онлайн-формате?

Две магистерские программы открыл юридический институт АлтГУ. Первая — с профилем "Юрист в сфере государственного и муниципального управления". Она рассчитана на тех, кто планирует вертикальную карьеру в органах власти. Студентам предстоит напрямую взаимодействовать с экспертами государственной и муниципальной службы. Выпускники смогут претендовать на руководящие, аналитические и консультационные должности как в госсекторе, так и в негосударственных структурах.

Второй профиль — "Юрист в сфере частного права". Здесь сделан акцент на углубленном изучении гражданского права и смежных отраслей. Практические навыки студенты будут отрабатывать на базе партнеров программы — правовой клиники "Фемида" и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края. Это, по замыслу разработчиков, дает выпускникам конкурентное преимущество при трудоустройстве в российские и международные юридические компании.

Третья программа открыта в институте биологии и биотехнологии — "Экологический мониторинг и экобезопасность" по направлению "Экология и природопользование". Ее запустили в прямой привязке к национальным проектам "Экология" и "Экомониторинг". Программа направлена на подготовку аналитиков, которые умеют оценивать состояние экосистем, просчитывать риски и разрабатывать мероприятия по решению экологических проблем от регионального до национального уровня. В фокусе программы — комплексный подход к экологической безопасности и сохранению здоровья населения.

Сколько будет бюджетных мест?

Всего в магистратуре будет 15:

"Юрист в сфере государственного и муниципального управления" — два бюджетных места;

"Юрист в сфере частного права" — три бюджетных места;

"Экология и природопользование" — 10 бюджетных мест.

Как поступить в онлайн-магистратуру?

Поступление в магистратуру проходит по результатам вступительных экзаменов. Все испытания проводятся на русском языке. Для иногородних или иностранных абитуриентов предусмотрена дистанционная сдача вступительных испытаний. Экзамены проходят с использованием онлайн-технологий.

При поступлении учитываются индивидуальные достижения, за которые начисляются дополнительные баллы. Например, 70 баллов можно получить за победу или призовое место в студенческих олимпиадах и конкурсах международного или всероссийского уровня.

Для участников и ветеранов СВО действует преимущественное право на зачисление.

Когда и как подать документы?

Прием документов на бюджетные места в магистратуре стартует 20 июня 2026 года и завершится 18 августа 2026 года, на платные — 25 августа. Подать документы можно следующими способами:

лично (приемная комиссия АлтГУ расположена на проспекте Ленина, 61);

по почте;

через портал "Госуслуги";

для иностранных граждан также предусмотрена подача документов посредством информационной системы организации, через личный кабинет на сайте АлтГУ.

Что еще нужно знать для поступления?

Абитуриентам важно помнить, что каждый может выбрать неограниченное количество направлений, однако поступить можно только при условии сдачи вступительных испытаний.

Зачисление в вуз проходит по согласию абитуриентов. Причем согласие подается не на конкретную программу, а общее — на зачисление в Алтайский государственный университет. Для подачи заявления достаточно паспорта, документа об образовании (или его копии), СНИЛСа, подтверждений льгот и индивидуальных достижений и согласия на зачисление.